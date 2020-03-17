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У звезды "Игры престолов" Кристофера Гивью обнаружили коронавирус

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У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

О положительном тесте на коронавирус сам актер сообщил в своем инстаграми.

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Всем привет из Норвегии! Простите, что должен сказать это, но сегодня мой тест на коронавирус оказался положительным. Моя семья и я самоизолируемся дома столько, сколько это будет нужно,
– рассказал Кристофер Гивью.

Он также заверил, что с его здоровьем все в порядке, а инфекция проявляется только незначительными симптомами простуды. Поскольку для некоторых вирус может быть губительным, актер призвал соблюдать несколько вещей:

  • постоянно мыть руки с мылом;
  • держаться от других на расстоянии 1,5 метра;
  • отправиться на карантин.

"Просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с ним и предотвратить кризис в наших больницах", – отметил звезда "Игры престолов".

Кроме того, он призвал всех заботиться друг о друге и посетить сайт Центра контроля за заболеваниями Норвегии и следовать правилам безопасности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency

Сообщение, распространенный Kristofer Hivju (@khivju)

Кто такой Кристофер Гивью? Норвежский актер, продюсер и сценарист наиболее известный по сериалу "Игра престолов", где он сыграл роль Тормунда – смерти великанов. Кроме того, он сыграл роль Конора Роудса в сериале "Форсаж-8" и планировал сыграть в сериале "Ведьмак".

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости LifeStyle Здоровье Коронавирус Covid-19 Игра престолов LifeStyle Кино
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