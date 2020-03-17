У звезды "Игры престолов" Кристофера Гивью обнаружили коронавирус

У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

О положительном тесте на коронавирус сам актер сообщил в своем инстаграми.

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Всем привет из Норвегии! Простите, что должен сказать это, но сегодня мой тест на коронавирус оказался положительным. Моя семья и я самоизолируемся дома столько, сколько это будет нужно,

– рассказал Кристофер Гивью.

Он также заверил, что с его здоровьем все в порядке, а инфекция проявляется только незначительными симптомами простуды. Поскольку для некоторых вирус может быть губительным, актер призвал соблюдать несколько вещей:

постоянно мыть руки с мылом;

держаться от других на расстоянии 1,5 метра;

отправиться на карантин.

"Просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с ним и предотвратить кризис в наших больницах", – отметил звезда "Игры престолов".

Кроме того, он призвал всех заботиться друг о друге и посетить сайт Центра контроля за заболеваниями Норвегии и следовать правилам безопасности.