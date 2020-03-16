У звезды "Мстителей" Идриса Эльбы диагностировали коронавирус

Известный голливудский актер, самый сексуальный мужчина планеты 2018 года Идрис Эльба попал в число тех знаменитостей, которые пострадали от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 16 марта.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, настолько опасна, что от нее не в силах уберечься ни обычный человек, ни знаменитость. Болезнь уже успела задеть не одну звезду, в том числе и любимца миллионов, звезду культовой ленты "Мстители" Идриса Эльбу. Об этом актер сообщил на своей странице в твиттере.

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Сначала Том Хэнкс, потом Ольга Куриленко, теперь Идрис Эльба. Новый вирус Covid-19 безжалостный и безразлично – это простой человек, или всемирно известные звезды – избежать болезни трудно, нужно очень хорошо заботиться о себе.

Идрис не отчаивается и не паникует, верит в то, что совсем скоро выздоровеет и призывает поклонников беречь себя и своих родных. Также 47-летний актер пообещал сообщать им о своем состоянии.

Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть инфицирован вирусом,

– написал в публикации Эльба.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире диагностировали 169 387 случаев заражения коронавирусом и 6 513 смертей. Более чем 77 тысячам человек удалось выздороветь. В Украине пока подтверждено 5 случаев инфицирования и 1 летальный случай.

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