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У звезды сериала "Бедная Настя" Петра Красилова обнаружили коронавирус, – СМИ

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Петр Красилов заболел коронавирусом
Петр Красилов заболел коронавирусом / novostivmire.com

Российский актер Петр Красилов, наиболее известный по сериалам "Бедная Настя" и "Не родись красивой", инфицирован COVID-19. Мужчина сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

По данным телеграм-канала Mash, Петр Красилов обратился к медикам во вторник, 5 мая. Актер вызвал скорую помощь, так как почувствовал резкое ухудшение здоровья. Сначала звезде сериалов сделали компьютерную томограмму легких, после чего взяли пробы на коронавирус, которые оказались положительными.

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Сейчас Петр Красилов самоизолировался в своем доме в Москве. Вероятно, в госпитализации актера не было необходимости.

Как известно, Россия страдает от коронавируса. По состоянию на 6 мая, количество инфицированных там составляет 165 929 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1 537 больных. Больше всего зараженных в Москве (+5 858 человек за последние сутки), Подмосковье (+829), Петербурге (+312).


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные болезни Здоровье Коронавирус в Украине Новости России LifeStyle
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