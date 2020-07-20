Судебная тяжба между эксами Эмбер Херд и Джонни Деппом длится три года. В суде появились новые детали супружеской жизни пары. Актриса уверяет, что бывший муж был очень жестоким в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и даже грозился убить жену или изуродовать лицо.

В Высоком суде Лондона идет судебный процесс между Джонни Деппом и таблоидом The Sun, который актер обвиняет в клевете. Бывшая жена звезды Эмбер Херд вовлечена в заседания в роли свидетеля. Как информирует издание The Guardian, она выдвинула новые обвинения бывшему возлюбленному, уверяя, что он угрожал ей расправой.

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Если раньше Эмбер Херд обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии, то сейчас объявила, что после употребления алкоголя и наркотиков был особенно агрессивным и кричал, что готов убить ее и даже готов наблюдать за тем, как ее будут насиловать. После скандалов актер якобы обвинял в оскорблениях "монстра", который в тот момент руководил его сознанием.

Периодически он говорил мне, что смерть – единственный выход из отношений, и рассказывал о том, что сделает со мной, если я уйду от него. Например, изуродует мое лицо, чтобы никто больше не хотел меня,

– вспоминает Эмбер Херд.

По словам экс-жены, словесное насилие Джонни Деппа сопровождалось также и унизительными оскорблениями. Он называл ее шлюхой каждый раз, когда звезда надевала что-то сексуальное, а со временем критическое отношение к ее гардеробу только ухудшалось. Эмбер Херд также уверяет, что бывший муж приписывали ей романы чуть ли не со всеми коллегами по съемочной площадке. В этом списке были даже Леонардо Ди Каприо и актриса Келли Гарнер.

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В суде Эмбер Херд не стала отрицать, что бросала в бывшего мужа кастрюлями и кружками, однако делала это только ради своей защиты: "У меня порой возникали вспышки гнева. Да, я теряла равновесие в наших стычках с Джонни".