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Убийство Шеремета: украинские звезды записали клип в поддержку подозреваемых

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Известные украинцы записали клип в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета / censor.net.ua

Целый ряд известных украинцев записал клип на песню "Смысл" группы Андрея Антоненко Riffmastera, который является их способом выразить поддержку подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. В клипе снялись не только музыканты, но и актеры, журналисты и общественные деятели.

Участие приняли те, кто осознает, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой, и каждого могут обвинить в совершении преступления, заявляет студия Re: Evolution film в своем фейсбуке.

К слову: Дело Шеремета: военные, которых лечила Дугарь, рассказали о ее алиби

Все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно, но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием,
– заявили в киностудии.

Клип к песне "Смысл" в защиту подозреваемых: смотрите видео

В съемках клипа приняли участие:

  • Виталий Кириченко – фронтмен группы "Нумер 482";
  • Сашко Положинский – лидер группы "Тартак";
  • Олег Собчук – фронтмен группы "СКАЙ";
  • Соня Сотник – радиоведущая;
  • Анастасия "Стасик" Шевченко – певица;
  • Виктор Придувалов – режиссер и клипмейкер;
  • Вячеслав Пилунский – режиссер;
  • Александр "Фоззи" Сидоренко – вокалист группы "ТНМК";
  • Сергей Кузин – радиоведущий, музыкант и шоумен;
  • Женя Галич – лидер группы "O.Torvald";
  • Ахтем Сеитаблаев – кинорежиссер;
  • Борис Таршис – музыкант;
  • Екатерина Степанкова – актриса и кинорежиссера;
  • Владимир Балух – бывший российский пленник из Крыма;
  • Евгений Степаненко – режиссер-постановщик;
  • Светлана Орличенко – актриса;
  • Андрей Яценко "Diezel" – идеолог группы Green Grey;
  • Александр Ярмола – лидер группы "Гайдамаки";
  • Дмитрий Шуров – музыкант, более известный как "Pianoboy";
  • Ашот Арушанов – волонтер;
  • Юрий Юрченко – лидер группы "Юркеш";
  • Юрий Макаров – журналист;
  • Антон Слепаков – лидер группы "Вагоновожатые";
  • Елена Божко – режиссер и фотограф;
  • Евгений Кибец – концертный организатор;
  • Римма Зюбина – актриса;
  • Сергей Танчинец – лидер группы "BEZ Ограничений";
  • Алексей Зволинский – член группы "Скрябин";
  • Алексей Курбаков "Лелик" – член группы "Riffmaster";
  • Виктория Ягич – певица;
  • Иван Лень – лидер группы "Kozak System";
  • Дмитрий Сазонов – волонтер;
  • Леся Литвинова – волонтер;
  • Анатолий Вексклярский – музыкант, DJ;
  • Лариса Руснак – актриса;
  • Олег "Фагот" Михайлюта – член группы "ТНМК";
  • Сергей Мартынюк – лидер группы "Фиолет";
  • Валерий Ананьев – ветеран войны, писатель и блогер;
  • Александр Гагаев – волонтер.

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

  • Кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
  • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
  • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
  • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
  • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

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Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета волонтеры / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости политики LifeStyle Новости LifeStyle Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Музыка Яна Дугарь
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