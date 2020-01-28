Убийство Шеремета: украинские звезды записали клип в поддержку подозреваемых
Целый ряд известных украинцев записал клип на песню "Смысл" группы Андрея Антоненко Riffmastera, который является их способом выразить поддержку подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. В клипе снялись не только музыканты, но и актеры, журналисты и общественные деятели.
Участие приняли те, кто осознает, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой, и каждого могут обвинить в совершении преступления, заявляет студия Re: Evolution film в своем фейсбуке.
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Все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно, но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием,
– заявили в киностудии.
Клип к песне "Смысл" в защиту подозреваемых: смотрите видео
В съемках клипа приняли участие:
- Виталий Кириченко – фронтмен группы "Нумер 482";
- Сашко Положинский – лидер группы "Тартак";
- Олег Собчук – фронтмен группы "СКАЙ";
- Соня Сотник – радиоведущая;
- Анастасия "Стасик" Шевченко – певица;
- Виктор Придувалов – режиссер и клипмейкер;
- Вячеслав Пилунский – режиссер;
- Александр "Фоззи" Сидоренко – вокалист группы "ТНМК";
- Сергей Кузин – радиоведущий, музыкант и шоумен;
- Женя Галич – лидер группы "O.Torvald";
- Ахтем Сеитаблаев – кинорежиссер;
- Борис Таршис – музыкант;
- Екатерина Степанкова – актриса и кинорежиссера;
- Владимир Балух – бывший российский пленник из Крыма;
- Евгений Степаненко – режиссер-постановщик;
- Светлана Орличенко – актриса;
- Андрей Яценко "Diezel" – идеолог группы Green Grey;
- Александр Ярмола – лидер группы "Гайдамаки";
- Дмитрий Шуров – музыкант, более известный как "Pianoboy";
- Ашот Арушанов – волонтер;
- Юрий Юрченко – лидер группы "Юркеш";
- Юрий Макаров – журналист;
- Антон Слепаков – лидер группы "Вагоновожатые";
- Елена Божко – режиссер и фотограф;
- Евгений Кибец – концертный организатор;
- Римма Зюбина – актриса;
- Сергей Танчинец – лидер группы "BEZ Ограничений";
- Алексей Зволинский – член группы "Скрябин";
- Алексей Курбаков "Лелик" – член группы "Riffmaster";
- Виктория Ягич – певица;
- Иван Лень – лидер группы "Kozak System";
- Дмитрий Сазонов – волонтер;
- Леся Литвинова – волонтер;
- Анатолий Вексклярский – музыкант, DJ;
- Лариса Руснак – актриса;
- Олег "Фагот" Михайлюта – член группы "ТНМК";
- Сергей Мартынюк – лидер группы "Фиолет";
- Валерий Ананьев – ветеран войны, писатель и блогер;
- Александр Гагаев – волонтер.
Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета
- Кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета волонтеры / инфографика 24 канала
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