Убийство Шеремета: украинские звезды записали клип в поддержку подозреваемых

Целый ряд известных украинцев записал клип на песню "Смысл" группы Андрея Антоненко Riffmastera, который является их способом выразить поддержку подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. В клипе снялись не только музыканты, но и актеры, журналисты и общественные деятели.

Участие приняли те, кто осознает, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой, и каждого могут обвинить в совершении преступления, заявляет студия Re: Evolution film в своем фейсбуке.

К слову: Дело Шеремета: военные, которых лечила Дугарь, рассказали о ее алиби

Все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно, но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием,

– заявили в киностудии.

Клип к песне "Смысл" в защиту подозреваемых: смотрите видео

В съемках клипа приняли участие:

Виталий Кириченко – фронтмен группы "Нумер 482";

Сашко Положинский – лидер группы "Тартак";

Олег Собчук – фронтмен группы "СКАЙ";

Соня Сотник – радиоведущая;

Анастасия "Стасик" Шевченко – певица;

Виктор Придувалов – режиссер и клипмейкер;

Вячеслав Пилунский – режиссер;

Александр "Фоззи" Сидоренко – вокалист группы "ТНМК";

Сергей Кузин – радиоведущий, музыкант и шоумен;

Женя Галич – лидер группы "O.Torvald";

Ахтем Сеитаблаев – кинорежиссер;

Борис Таршис – музыкант;

Екатерина Степанкова – актриса и кинорежиссера;

Владимир Балух – бывший российский пленник из Крыма;

Евгений Степаненко – режиссер-постановщик;

Светлана Орличенко – актриса;

Андрей Яценко "Diezel" – идеолог группы Green Grey;

Александр Ярмола – лидер группы "Гайдамаки";

Дмитрий Шуров – музыкант, более известный как "Pianoboy";

Ашот Арушанов – волонтер;

Юрий Юрченко – лидер группы "Юркеш";

Юрий Макаров – журналист;

Антон Слепаков – лидер группы "Вагоновожатые";

Елена Божко – режиссер и фотограф;

Евгений Кибец – концертный организатор;

Римма Зюбина – актриса;

Сергей Танчинец – лидер группы "BEZ Ограничений";

Алексей Зволинский – член группы "Скрябин";

Алексей Курбаков "Лелик" – член группы "Riffmaster";

Виктория Ягич – певица;

Иван Лень – лидер группы "Kozak System";

Дмитрий Сазонов – волонтер;

Леся Литвинова – волонтер;

Анатолий Вексклярский – музыкант, DJ;

Лариса Руснак – актриса;

Олег "Фагот" Михайлюта – член группы "ТНМК";

Сергей Мартынюк – лидер группы "Фиолет";

Валерий Ананьев – ветеран войны, писатель и блогер;

Александр Гагаев – волонтер.

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

Кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета волонтеры / инфографика 24 канала