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Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове

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Убили лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка / Фото из открытых источников

Украинскую рок-группу "Лесик Band" основали в 1990 году и с тех пор они выпустили немало песен самых разных жанров, преимущественно с элементами суржика. После новостей о гибели солиста группы Александра Дацюка предлагаем вспомнить самые известные из них.

Известно, что Александр Дацюк умер 7 апреля от ударов ножом в область сердца на остановке общественного транспорта во Львове. По словам прохожего, который стал очевидцем происшествия, нападавшим стал 67-летний бездомный, который часто бывал рядом с этим местом. 56-летний лидер группы "Лесик Band" умер в одной из львовских больниц. Об этом сообщает ZAXID.NET.

К теме Во Львове убили Александра Дацюка – солиста рок-группы "Лесик Band"

Покойный Александр Дацюк родился и учился во Львове, где окончил училище культуры по классу дирижера хора. В начале творчества он работал в домах культуры, в различных вокально-инструментальных коллективах (лидер-вокал, гитара) и даже стал одним из первых основателей Львовского рок-клуба.

Его творчество тесно переплеталось с такими известными профессиональными музыкантами, как Александром Гамбургом ("Братья Гадюкины"), Сергеем "Кузя" Кузьминским ("Братья Гадюкины"), Николаем Ефремовым ("Сталкер", "Первое причастие"), Сергеем "Zeppelin" Лысенко и другими, которые в свое время превратились в популярные тогда рок-коллективы: "Внуки Львова", "Стежки", "КООП-2", "Рабочий день", "Роком Круш". В декабре 1990 года Александр Дацюк создал "Лесик Band", который получил большую популярность во Львове и за рубежом в эмиграционных кругах славянских народов. В песнях группы можно услышать суржик из польских, российских и английских словосочетаний, а за основу взял западно-украинский диалект.


Современный состав группы "Лесик-Band" (Александр Дацюк – третий справа) / Фото из открытых источников

Что интересно, именно от "Лесик-Band" впоследствии известные "Братья Гадюкины" подхватили эту тенденцию. В 1991 году был записан их первый альбом "Кошмарный сон", а в 1992 – второй альбом "Инструкция", где освещались бытовые темы людей, но в сатирической форме. В целом группа "Лесик Band" выпустила 7 музыкальных альбомов. С тех пор и до сих пор их самыми известными песнями считают "Гуляли", "Горбатий", "Кошмарний сон", "Цигейкова шуба", "Рекет", "Журавлина получка" и другие. Некоторые из них предлагаем прослушать.

Самые популярные песни "Лесик-Band"

Лесик-Band – Гуляли, співали: смотреть видео онлайн

Лесик-Band – Моя Мері: смотреть видео онлайн

Лесик-Band – Джулія: смотреть видео онлайн

Лесик-Band – Журавлина получка: смотреть видео онлайн

Лесик-Band – Цегейкова шуба: смотреть видео онлайн

Лесик-Band – Кошмарний сон: смотреть видео онлайн

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Новости Львова Музыка рок-музыка
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