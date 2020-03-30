"Убивая Еву" 3 сезон: в сети появился первый трейлер
Британский сериал "Убивая Еву" (Killing Eve), основанный на серии романов Люка Дженнингса "Кодовое имя Вилланель", уже успел поразить зрителей своим первым трейлером 3 сезона. Видеоролик появился в ютубе 27 марта и его успели просмотреть более полумиллиона раз.
Премьера третьего сезона "Убивая Еву" запланирована на 12 апреля 2020 года на каналах BBC America and AMC. То есть почти за 2 недели до события создатели сериалы опубликовали первый трейлер сезона.
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В новом видеоролике можно увидеть привычных героев сериала – полицейскую Еву и убийцу-социопатку Виланелль, а также других персонажей. В сериале продолжат исследовать, почему возникла необычная связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.
"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не должны быть разочарованы", – говорится в заявлении Сары Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios, занимающихся производством сериала.
Убивая Еву 3 сезон: смотрите трейлер сериала онлайн
Напомним, что в середине февраля в ютубе появился первый 15-секундный тизер сериала, который заинтриговал всех фанатов.
Актерский состав сериала "Убивая Еву:
- Сандра О – Ева Поластри
- Джоди Комер – Виланелль/Оксана Астанкова
- Фиона Шоу – Кэролин Мартенс
- Ким Бодниа – Константин Васильев
- Овен Макдоннел – Нико Поластри
- Шон Дилейни – Кенни Стоутон
- Кирби Гавелл-Батист – Елена Фелтон
- Даррен Бойд – Фрэн Гейлтон
- Дэвид Гейг – Билл Паргрейв
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