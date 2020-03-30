"Убивая Еву" 3 сезон: в сети появился первый трейлер

Британский сериал "Убивая Еву" (Killing Eve), основанный на серии романов Люка Дженнингса "Кодовое имя Вилланель", уже успел поразить зрителей своим первым трейлером 3 сезона. Видеоролик появился в ютубе 27 марта и его успели просмотреть более полумиллиона раз.

Премьера третьего сезона "Убивая Еву" запланирована на 12 апреля 2020 года на каналах BBC America and AMC. То есть почти за 2 недели до события создатели сериалы опубликовали первый трейлер сезона.

Интересно Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце

В новом видеоролике можно увидеть привычных героев сериала – полицейскую Еву и убийцу-социопатку Виланелль, а также других персонажей. В сериале продолжат исследовать, почему возникла необычная связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.

"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не должны быть разочарованы", – говорится в заявлении Сары Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios, занимающихся производством сериала.

Убивая Еву 3 сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, что в середине февраля в ютубе появился первый 15-секундный тизер сериала, который заинтриговал всех фанатов.

Актерский состав сериала "Убивая Еву: