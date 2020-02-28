Участие группы Go_A в Евровидении-2020 оказалось под угрозой: работа НОТУ заблокирована

Уже в мае 2020 года в нидерландском Роттердаме пройдет самое масштабное вокальное шоу года – конкурс Евровидение. Украину будет представлять колоритная группа Go_A. Однако их участие оказалось под угрозой: счета UA: Суспильного или НОТУ заблокировали из-за большого долга.

Об этом говорится на официальном сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По их словам, суд заблокировал все счета за долг в 11 миллионов евро. НОТУ не может распоряжаться средствами и выделить их на поездку группы Go_A на Евровидение-2020 в Роттердаме. Кроме этого, под угрозой оказалась трансляция Олимпиады в Украине.

Важно: Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, приостановил запуск новых проектов Суспильного, в частности, запуск новой общественной студии в эфире телеканала UA: Первый. В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность совершать необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя", – заявили представители НОТУ.

В НОТУ объясняют, что долги получили "по наследству". Еще в 2010 году Национальная телекомпания Украины сотрудничала с компанией Euronews еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять средства на оплату лицензионных платежей. Эти средства переросли немалый долг, который достигает 11 миллионов евро.

Представители Суспильного уже обратились в Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство юстиции Украины, однако не получает ответа и поддержки со стороны государства. Кроме немалого долга они еще должны дополнительно заплатить более полутора миллиона евро исполнительного сбора.

Известно, что Евровидение-2020 пройдет 12, 14 и 16 мая в нидерландском городе Роттердам. По результатам Нацотбора, Украину представит этногруппа Go_A, которая уже подписала договор с НОТУ. По словам солистки коллектива Екатерины Павленко, контракт не имел никаких "подводных камней" и полностью соответствовал их ожиданиям. Согласно договору, НОТУ покрывает часть расходов группы на Евровидение-2020, в частности, по созданию образов, постановке и пребыванию коллектива на шоу.

Мы договор подписали, поэтому нам все понравилось. Там никто никого не ограничивает. UA: Суспильне полностью заинтересовано в том, чтобы достойно представить Украину. Поэтому там нет подводных камней,

– отметила Екатерина Павленко.