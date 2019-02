Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями

Уже в субботу, 16 февраля, в Украине определятся имена всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2019. Журналистам LifeStyle 24 удалось пообщаться с одним из претендентов на победу – харизматичным певцом Ivan NAVI, чьи песни заставляют всех меломанов танцевать.

Были ли у артиста романтические отношения с Марией Яремчук, чего украинцам ждать от выступления Ivan NAVI на Нацотборе Евровидения и что его связывает с Кузьмой Скрябиным – читайте в эксклюзивном интервью LifeStyle 24.

Иван, Вы – один из знаменитых украинских артистов. Что побудило Вас принять участие в Нацотборе на Евровидение-2019?

Я считаю, что для такого конкурса, как Евровидение, очень важна песня. Поэтому как только понял, что есть трек, в который я верю, близкий по духу для этого конкурса, прислал заявку.

Песню All For The Love я не записывал специально для Евровидения. Музыку для нее я создал еще осенью, а Нана Ковалева, которая сейчас учится в Швеции на сонграйтера, написала слова. Музыкальное оформление и аранжировки к песне сделал Андрей Лемешко.

У меня в то время было написано 5 мелодий и я решил не просто выдать сингл, но и презентовать англоязычный EP. Релиз мини-альбома состоится уже в феврале, а песня All For The Love станет его lead-синглом.



Выступление Ivan NAVI во Львове/пресс-служба

К Евровидению-2019 вы несколько изменили имидж – спортивный костюм променяли на элегантный. В каком образе вы выйдете на сцену шоу?

Мой стиль остается неизменным, просто мы постоянно ищем в нем новые интересные стороны. Это сочетание классики и спортивного стиля. Да и без кепки уже себя не представляю. Снимаю ее не так уж и часто.

Если Вы победите в первом этапе конкурса, каким представляете свой номер на международном шоу?

Для меня важно передать настроение песни, чтобы номер гармонировал с музыкой и месседжем, который я хочу донести до зрителей. Я не сторонник устраивать шоу ради шоу. Это точно будет номер с бэк-вокалистами, ведь одной из основных в песне является партия госпела.

Чувствуете ли Вы конкуренцию? Кого считаете самым большим соперником на Нацотборе Евровидения-2019?

Я воспринимаю всех участников как коллег по сцене. Мы все работаем в разных музыкальных стилях и жанрах. Рад, что в Украине есть столько крутой качественной музыки и уверен, что зрители и жюри Евровидения почувствуют вайб каждого.

На самом деле, важными будут именно выступления вживую и уже в финале картина будет цельной.

Волнуетесь ли Вы за оценки звездного жюри? Ведь, вспоминая прошлогодний скандал между Андреем Данилко и Tayanna, Нацотбор может быть достаточно жестким.

Очень жду комментариев музыкального жюри! Я абсолютно адекватно отношусь к критике, если она профессиональная.

Особенно хочу услышать оценку Андрея Данилко, он часто очень остро, но четко по полочкам раскладывает свои впечатления и аргументы. Если Джамала оценивает больше вокал, а Евгений Филатов – музыкальную составляющую песни, то комментарии Андрея Данилко более объемные. Он говорит одновременно и об общем впечатлении, и обращает внимание на многие детали.

На самом деле я готов ко всему, ведь Евровидение – это просто одна из ступеней для роста артиста, не больше. Но это действительно ответственно, если уж тебя выбирают представлять страну.



Украинский певец Ivan NAVI / пресс-служба

Сейчас украинские звезды и их команды страдают от своеобразной рейдерской атаки. В частности, Дзидзьо и Оля Цибульская. Переживаете ли Вы за собственную безопасность и своих коллег? И как этому противодействовать?

Я вырос в бандитском районе Львова и знаю, что такое чувство опасности, поэтому еще в школе начал заниматься боксом. На самом деле очень бы не хотелось применять боксерские приемы сейчас.

Мне жаль, что такие случаи начали происходить, но в шоу-бизнесе тоже есть составляющая – бизнес. И очень беспокоит этот момент, что не все готовы вести его по правилам хорошего тона и дипломатических переговоров. Пожалуй, это еще шлейф из девяностых.

Название песни, которую Вы представите на первом этапе шоу, в переводе – "я весь для любви". К кому обращены эти слова?

На самом деле эта песня не для конкретного человека. All For The Love – о любви ко всему, что тебя окружает.

Очень важно среди рутины находить что-то, что тебя окрыляет, вдохновляет, научиться замечать прекрасное даже в серых буднях – улыбнуться кассиру в супермаркете, поблагодарить водителя, который пропустил тебя на дороге, сказать, что ты искренне чувствуешь другим людям. Это все маленькие проявления большой любви, которая есть внутри каждого человека.

Быть открытым любви не на словах, не только брать, но и давать, делиться – это очень важно.

Не секрет, что у Вас много поклонниц. Какие неожиданные предложения или сообщения Вы получали?

Я очень ценю внимание фанов и, конечно, меня радует, когда я или моя музыка вдохновляют их на творчество. Мне дарили и рисунки, и портреты, и даже караваи. Было, что перед домом мелом рисовали сердца.

А предложения и сообщения бывают очень разные, даже интимного характера, но я реагирую довольно сдержанно. У меня есть свои принципы по этому поводу, поэтому я отношусь с пониманием, но и не отвечаю на них.

Вот если люди хотят фото или пообщаться немного, я никогда не отказываю. Мне приятно, что несколько минут, проведенных со мной, могут сделать кого-то счастливым.

Часто просят меня подарить им кепку, но с марта наконец мы откроем продажу нашего Мерч IN и каждый желающий на сайте сможет ее приобрести.



Ivan NAVI / пресс-служба

В сети ходили слухи, что между Вами и Марией Яремчук были романтические отношения. Правда ли это?

Мы хорошие друзья, в последнее время частенько видимся. Она замечательный, глубокий человек, с которым всегда приятно общаться. Очень ценю ее поддержку. Но у нас была только творческая "Химия" в одноименном видео. Рад, что тогда нам удалось с ней записать такой интересный трек и снять видеоклип.

Кто Вас вдохновлял на музыкальную карьеру? И помог ли Кузьма Скрябин в свое время получить Вам славу?

Кузьма Скрябин придумал мне псевдоним NAVI (Ivan, но наоборот) и вдохновил искать себя в танцевальной музыке. К сожалению, наше знакомство было не продолжительным, всего полгода. Он не был непосредственно причастен к первым музыкальным шагам Ivan NAVI, но я всегда буду благодарен ему за этот период.

Кузьма – один из первых, кто поверил в меня, как в артиста.



Нацотбор к Евровидению-2019: Ivan NAVI / пресс-служба

Какие у Вас творческие планы после Евровидения-2019? Планируете ли Вы экспериментировать с жанрами музыки и развивать сотрудничество с другими артистами?

Я считаю, что только на стыке жанров можно найти что-то новое в музыке. В феврале мы представляем мини-альбом All For The Love, потом планируем все же выдать официально как сингл песню "Коливання" с альбома "Такі молоді", и будет еще скоро дуэтная песня.

В марте также выйдет фильм "Свингеры-2", в котором саундтреками стали сразу две мои песни. Планов очень много, как и новой музыки, которую буду делать. Даст Бог, встретимся и в Тель-Авиве.

Рассматриваете ли Вы возможность международного турне после выпуска англоязычного альбома?

Да, сейчас работаем над этим. Хотим начать с Польши и Чехии, там уже многие слышали мои русскоязычные треки. Но на самом деле это уже будет понятно после релиза пластинки.

Я ставлю себе масштабные цели. Считаю, что украинская музыка в мире должна быть популярной. Меня особенно вдохновляет стоять у истоков чего-то нового, как вот в Украине произошло с украиноязычной танцевальной музыкой.

Нацотбор к Евровидению-2019: слушайте песню Ivan NAVI – All For The Love