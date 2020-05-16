Участница "Холостяка-10" Дана поблагодарила за поддержку и попросила не желать ей победы

Суперфиналистка юбилейного сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская обратилась к поклонникам со словами благодарности, а также попросила не желать ей победы, ведь она не воспринимает проект, как конкурс или соревнование.

Десятый сезон романтического шоу страны подходит к завершению. Уже менее чем через неделю мы узнаем имя той девушки, которая смогла покорить сердце пилота Максима Михайлюка. Но пока зрители ожидают развязки, участницы и экс-участницы проекта делятся своими впечатлениями в сети. Особый пост на личной странице в Инстаграме опубликовала одна из суперфиналисток – Дана Оханская.

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Прежде всего, девушка решила поблагодарить свою аудиторию поклонников за теплые и мудрые слова. Она говорит, что рада, потому что ее окружают именно такие люди и она чувствует их поддержку.

С высокими интеллектуальными способностями, с умением метко выражать свое мнение, мыслить нестандартно, видеть больше и глубже. Вы – люди, у которых нет стадного инстинкта, не следуйте за толпой. Вы – особенные. Вы – в меньшинстве. И это прекрасно,

– отметила в публикации холостячка.

Конечно, поклонники желают своей любимице победы, однако Дана просит не делать этого, ведь она не воспринимает проект, как место, где нужно бороться за первое место. ⠀

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Не желайте мне победы. Это не конкурс. Не соревнование. По крайней мере для меня это не было так. Я и мои родители, еще с начала хотели, чтобы все сложилось именно так, как для меня будет лучше. И с вашими такими приятными пожеланиями обязательно так и будет,

– обратилась к подписчиков Оханская.

Напомним, уже в пятницу, 22 мая, Максим определится, с кем хочет строить отношения вне проекта. Совсем скоро мы узнаем, с какой девушкой он видится себя в будущем: Дашей или Даной.