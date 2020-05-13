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Участница "Холостяка-10" Вика поразила элегантным образом в черном платье: потрясающие фото

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Участница "Холостяка-10" Вика
Участница "Холостяка-10" Вика / Instagram / @gala_vikki

Вика из "Холостяка-10" продолжает бороться за сердце Максима Михайлюка. Она обольстительна и страстна и демонстрирует это Максу во время каждой встречи. Ее образы на церемонии роз действительно потрясающие и она с радостью делится новыми фотографиями с поклонниками.

Юбилейный сезон самого романтичного шоу страны "Холостяк" приближается к финалу. Уже совсем скоро станет известно имя девушки, которая на проекте смогла заполучить сердце пилота Максима. А пока зрители с нетерпением ждут нового выпуска, участницы делятся моментами, которые не попали в кадр. Так, на личной странице Вики в инстаграме появились фотографии, где она продемонстрировала свой роскошный образ с десятой церемонии роз.

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Элегантный наряд Веки состоял из черного мини-платья с геометрическим принтом, а поверх него одеты пышные рукава и длинная юбка из полупрозрачной сетчатой ткани. Стройную талию девушка подчеркнула с помощью золотистого шнурка. Дополнила образ босоножками черного цвета на каблуках.

Холостяк
Образ Вики из "Холостяка-10" на десятой церемонии роз / Instagram / @gala_vikki

Уши участницы украшали крупные серьги золотистого цвета. Волосы Вика собрала в прическу сзади, оставив лишь две короткие пряди, которые красиво спадали на лицо. Макияж девушки был насыщенным, с акцентом на глазах и нюдовой помадой.

Холостяк
Вика из "Холостяка-10" / Instagram / @gala_vikki

Автор: Кристина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle Стиль и мода
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