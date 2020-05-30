Анна Неплях запомнилась зрителям "Холостяка", как одна из самых откровенных девушек. После окончания проекта, внимание к ее личности не утихает. Девушка опубликовала в сети эротическое фото.

Хотя юбилейный сезон "Холостяка" уже закончился, однако обсуждения вокруг него до сих пор не утихают. В центре внимания остаются и участницы проекта. Пользователи сети следят за их аккаунтами и активно обсуждают чуть ли не каждый пост. Пикантная фотография появилась в инстаграм-сторис одной из девушек – Анны Неплях.

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Еще до того, как Анна покинула проект, она запомнилась зрителям, как одна из самых откровенных участниц. Девушка не стеснялась говорить то, что думает, а на личной странице в инстаграме еще до участия в реалити-шоу делилась соблазнительными фотографиями.

На очередном обольстительном кадре Анна позирует обнаженной, лежа на белоснежной постели. Рядом видим огромный букет красных роз, которые добавляют снимку особой романтической атмосферы. Обнаженную грудь Неплях прикрыта двумя пальцами девушки (судя по маникюру), которая фотографировала.

Анна нежится в постели, волосы уложены хаотично, а на ее лице нет макияжа. Такой снимок быстро взбудоражил сеть.



Участница "Холостяка-10" Анна Неплях / Instagram-Stories / @neplyah