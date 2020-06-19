Выпускница модельного реалити-шоу "Супермодель по-украински" 2 сезон на Новом канале – Арина Любителева – рассказала о симптомах коронавируса и о том, как боролась с опасной болезнью.

Более трех месяцев практически весь мир находится на карантине из-за пандемии коронавируса, вакцина от которого еще разрабатывается. С начала пандемии во всем мире заболели более 8,4 миллиона человек. Среди них и участница второго сезона проекта "Супермодель по-украински", который выпускал Новый канал, Арина Любителева.

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"Сейчас это очень сложная тема, и я долго думала, стоит ли говорить о том, что переболела COVID-19. Хочу, чтобы люди не думали, что молодежь не болеет, и знали, что делать при появлении первых симптомов", – прокомментировала модель .

Арина Любителева переболела COVID-19 / Пресс-служба Нового канала

Девушка заболела после ослабления карантина. Арина подозревает, что "подцепила" вирус, когда встретилась с подругой, чтобы попить кофе.

"Моя подруга – врач, когда мы встретились, у нее было отличное самочувствие и не было никаких признаков COVID-19. Гуляли мы примерно час на открытой территории, не в ресторане. Мы были в масках и сняли их только когда сели пить кофе в машине . Я брала телефон подруги, чтобы сделать фото – подозреваю, что так и заразилась, потому что мое состояние ухудшилось через день после встречи", – отметила выпускница модельного реалити Нового канала.

Симптомы COVID-19 Арины Любителевой

Сначала Арина чувствовала усталость. Через два дня у нее начало болеть все тело, ломило кости, было некомфортно даже просто лежать в постели. Утром температура поднялась до 37,3, вечером – до 37,5. Чуть позже девушка начала кашлять, но горло не болело. А перед сном температура поднялась до 37,8. На четвертый день девушке стало лучше, температура спала, но дикая усталость и сильный кашель остались. На седьмой день полностью исчезли вкус и запах, это продолжалось шесть дней.

Сначала я думала, что просто перенервничала из-за своих проблем/мыслей/быта. Мыслей о коронавирусе не было вообще. А потом и сама подруга написала, что ей стало плохо в тот же день, что и мне, и ее тест на COVID-19 оказался положительным,

– говорит Любителева.

Что делать, если вам кажется, что вы заболели COVID-19

Первое, что вы должны сделать – позвонить к семейному врачу или в ближайшую больницу. Не идти, а звонить – это очень важно, рекомендует модель.

"Если у вас есть семейный врач, он предложит отправить к вам домой бригаду, где у вас возьмут тест ПЦР (мазки со слизистой носа и горла). Такой тест является бесплатным, но результата придется ждать 7-10 дней", – говорит Арина.

Еще один вариант – обратиться в частную лабораторию, заранее предупредив, что у вас есть подозрения на COVID-19. Этот тест платный, но ответ приходит через 1-2 дня. Если у вас есть машина, вы можете поехать на ней в клинику и сдать анализ, даже не выходя из автомобиля – просто опустив окна. Обязательно предупредите врачей, чтобы они вышли к вам в специальных защитных костюмах.

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Арина Любителева переболела COVID-19 / Пресс-служба Нового канала

Арина болела почти три недели, придерживаясь строгого карантина. При этом никто из ее близких не заразился.

Я человек, который понимает свою социальную ответственность. Именно поэтому придерживалась строгого карантина. Пришлось отменить поездку к родителям в другой город. Я молодая, поэтому относительно легко перенесла COVID-19. Но чем человек старше, тем хуже справляется с болезнью. Не думайте, что заболеть коронавирус стыдно. И обязательно сообщите о своей болезни всем людям, с которыми контактировали!

– говорит Арина.

Вакцины и лекарства от COVID-19 пока нет. Все больные должны следовать рекомендациям врачей. Поэтому носите маски, мойте руки и не болейте!