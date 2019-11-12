Участница Х-Фактора и Голоса страны Марина Круть: "Люди идут ко мне за душой"

Она – единственная в мире соул-бандуристка, которая не боится совмещать народный инструмент с электроникой. Также эта 22-летняя девушка – участница телевизионных певчих шоу, которые стали для нее только очередным этапом в карьере. А год назад ее особой манерой исполнения заслушивался Китай.

Чем для Марины Круть являются 65 струн родной бандуры, как певица тренирует голос и какой предстает на концертах перед своими слушателями, она рассказала в эксклюзивном интервью LifeStyle24. Львов исполнительница посетила, чтобы спеть поклонникам новые композиции с последнего альбома.

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Марина, презентация мини-альбома "Albino" (в него вошло 6 лирических песен) – твой первый тур. Как создавались песни и будешь ли петь их только в Украине?

"Albino" я написала зимой прошлого года. Фактически, на одном дыхании – потратила по часу для создания каждой композиции, так как творческий поток очень сложно удержать. Признаюсь: это был нелегкий этап в моей жизни. Например, одна из шести музыкальных историй называется "Скажи мені". Это рассказ о мире, высшей силы, о том, что касается каждого. И я к этому обращаюсь. В пределах Украины мы с командой запланировали пять концертов: стартовали из моего родного Хмельницкого, были уже в Тернополе, Ровно, Житомире, Львове. Впереди еще Винница, Одесса и Киев. А 22 ноября устроим заключительный концерт в Торонто (Канада).



Львовской публике Марина Круть спела композиции из музыкального сборника "Albino" / Olga Goshovska

Собственно, свой вокал в сочетании с игрой на бандуре ты будешь демонстрировать другим странам не впервые. Знаю, что полгода провела в Китае, где также пела. Расскажи об этом периоде.

Да, там я жила 7 месяцев. Решила поехать туда, чтобы заработать деньги на свой первый альбом "Архе". Сначала пела в баре, а затем начала выступать вместе с бандурой. Китайцы положительно реагировали на такую ​​музыку и впоследствии я стала там фрилансером (города Гонконг, Гуангчжоу и провинции). То есть, меня приглашали на концерты и корпоративы. Зарплату получала хорошую, передо мной открывались серьезные перспективы, но я понимала, что жить там не хочу. Поэтому вернулась сюда, чтобы реализовать свой талант в Украине.



Свое пение и игру на 65-струнном инструменте певица демонстрировала в Китае/ Olga Goshovska

И частично тебе это удалось благодаря талант-шоу "X-Фактор" и "Голос страны". Говорю частично, потому что ты, видимо, надеялась попасть в прямые эфиры в обоих проектах. Но не суждено.

Для меня это был еще один этап, урок, опыт. Все, что могу сказать. Добавлю только: я никогда не ставила целью стать финалисткой или победительницей какой-то вокальной программы. Однако благодаря отбору у меня получилось расширить свою аудиторию. Так, после окончания участия в шоу на моих страницах в соцсетях стало больше фолловеров, сыпались лайки. Но, в результате, остались органические люди – те, которые услышали меня и будут слушать созданное мной в дальнейшем.

А как ты завоевываешь своего слушателя? Ведь выходить с бандурой сегодня немного необычно, инструмент пока не слишком популярен на большой сцене.

Но несмотря на это в своем первом туре я решила дать бандуре больше пространства, чтобы ее вибрация была ощутима. Конечно, как дополнение, даю высокие и низкие частоты, ударные инструменты. Потому что хочу обогатить струнный инструмент ритмом, которого он не имеет. Скажу, что своими выходами с бандурой не так популяризирую ее, как делаю своим транслятором.



Исполнительница не боится совмещать бандуру с другими инструментами, например, ударными / Olga Goshovska

Понимаю: могу одинаково хорошо играть на ней и петь отдельно. Но делаю это вместе, потому что в таком переплетении мне лучше общаться со своей публикой. Иногда боюсь, что могу быть монотонной, поэтому стараюсь исполнять как лирические, так и немного более танцевальные песни. А для того, чтобы это получалось хорошо, тренирую и свой голос, и свое тело: делаю дыхательные упражнения, занимаюсь в зале, иногда плаваю и бегаю. Ведь классно работать на сцене и через тело.



"Фонарики" во время исполнения одной из песен / Olga Goshovska

Задумываешься ли над тем, что чувствует твой слушатель, будучи на концертах?

Знаешь, пожалуй, важно не думать о том, зайдет ли твой стиль. Потому что многие из шоу-бизнеса рассуждают о результате своего творчества: определяют целевую аудиторию, где можно распространяют контент, приходят на радио и телеэфиры. С меня же не возьмешь масштабного светового шоу, на сцене я без балета. Мне хочется камерности и комфорта, чтобы люди чувствовали себя, как дома. Поэтому, наверное, мой слушатель идет ко мне за душой.



"Мой слушатель идет ко мне за душой"/ Olga Goshovska