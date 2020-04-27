Участница "Холостяк-10" объяснила, почему ее участие в других реалити-шоу не является пиаром

Владелица модельного агентства Дана Оханская стала участницей популярного проекта "Холостяк" 10 сезон и даже смогла дойти до последних выпусков шоу. Впрочем, стало известно, что ранее она уже принимала участие в других реалити-шоу, чем вызвала подозрения, что она лишь "пиарится" на телевидении, а не ищет настоящую любовь.

В конце 7 выпуска проекта "Холостяк" 10 сезон, вышедшего на экраны 17 апреля, другая участница шоу Анна Неплях, с которой прощался холостяк, эмоционально высказалась о своих конкурентках. Среди всех она в частности и выделила Данную Оханскую, отметив, что только "скачет из проекта в проект", намекнув, что девушке не нужны чувства, а лишь популярность.

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Смотрите эмоциональное видео с Анной Неплях в 7 выпуске Холостяк:

Несмотря на такое заявление Анны Неплях, холостяк Максим Михайлюк с пониманием отнесся к Дане и после слов, что он все же пересмотрел реалити-шоу "Любовь на выживание" с ее участием, подарил ей розу. После 8 выпуска модель Дана Оханская на своей странице в инстаграме решила объяснить, почему она была когда-то в шоу 4-летней давности и почему это не пиар.

Не понимаю, почему многие видят в "Любви на выживании" какой-то пиар. Какой пиар?! 4 года назад я и инстаграм не вела активно. У меня ни одной публикации нигде нет об этом реалити даже. И не было. Я давно нигде не упоминала про этот проект, потому что это не является самым важным событием моей жизни,

– отметила Дана.

Она пояснила, что важнейшими событиями в ее жизни пока является поступление на бюджет в КНУ им. Тараса Шевченко, открытие собственного модельного агентства и путешествия в 30 странах мира. Она не считает, что ее участие в этом шоу является чем-то ужасным. "Просто незначительное событие из прошлого", - константировала девушка.

Данная Оханская подробнее рассказала, что несколько лет назад встречалась с моделью Артемом, который и предложил пойти на кастинг проекта "Любовь на выживание", куда они успешно прошли. После шоу они поняли, что не подходят друг другу и через 2 месяца разошлись:

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"Мне было 22. В наших отношениях на протяжении полтора года было много чего и хорошего, и не очень. Много моментов я всегда вспоминаю с теплом. Был замечательный период, когда мы вдохновляли и поддерживали друг друга. Очень ценю и помню все комплименты Артема моему "аристократическому" бывшему носу. Были душевные разговоры до утра у костра, построение планов на будущее, совместные путешествия, слезы счастья... Но такие вещи в "Любви на выживание" не показывают, поскольку это проект о проблемах в отношениях. И у нас они тоже были. Как и у всех.

В какой-то момент наступил кризис в отношениях. Мне не хватало внимания, а Артему – времени на себя. Так бывает. Люди не подходят друг другу, и это нормально. Я была тогда юной, до безумия влюбленной и очень неуверенной в себе. Но не вижу в этом ничего плохого. Считаю, что потерять рассудок от любви один раз в жизни – это прекрасно. Все меняется: характер, приоритеты, отношение к жизни. Неизменным остается моя вера в любовь. Важно – жить настоящим и будущим, а не прошлым. Так и живу, и всем того желаю".