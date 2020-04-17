Участница "Холостяк-10", помощница депутата Мосийчука, снялась в эротической фотосессии 18+
Ольга Виноградова, которая стала участницей популярного шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ", решила соблазнить всех в сети, продемонстрировав свое обнаженное тело в этно-фотосесии.
Новые снимки появились на фейсбук-странице политика Игоря Мосийчука, который похвастался результами сотрудничества двух его помощниц – этно-фотографа Анны Сеник (псевдоним Ładna Kobieta) и Ольги Виноградовой из 10 сезона шоу "Холостяк". Эротическая фотосессия называлась "Утренний призрак", а на ней модель Оля продемонстрировала всю красоту тела в обнаженном виде.
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"Украинская эротика в национальном стиле – это современно и, главное, это красиво!" – прокомментировал фотосессию Мосийчук.
На фотографиях можно увидеть, как Ольга для убедительности образа традиционной украинской женщины заплела одну косу с красной лентой и, лежа на кровати, выглядывала в окно, вернувшись к фотографу спиной и ягодицами. Добавим, что фотосессия проходила еще в 2018 году к проекту "Холостяк" и фотографии являются архивными.
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Напомним, что 22-летняя Ольга Виноградова стала одной из 16 участниц финального этапа проекта "Холостяк" и борется за сердце главного холостяка страны – Максима Михайлюка. Известно, что она родилась в Дружковке в Донецкой области, однако последние 5 лет живет в Киеве. Кроме того, что работает в Верховной Раде Украины помощницей народного депутата, у нее есть свое дело – по ее словам, выращивает и продает "огород на подоконнике".
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