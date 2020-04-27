Участница "Холостяка-10", которая была жертвой насилия, отреагировала на скандал с Тодоренко

23-летняя Анна Неплях, которая покинула шоу "Холостяк" почти в конце проекта, не осталась в стороне скандала с украинской телеведущей Региной Тодоренко. Девушка осудила заявления Регины о вине жертвы в насилии, но добавила, что даже Тодоренко не заслуживает буллинга со стороны общества.

Несколько дней назад сеть взорвалась обвинениями в сторону украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая сейчас живет в России с мужем Владиславом Топаловым и их сыном. В одном интервью для Лаури Джугелии супруги рассказали о своем отношении к домашнему насилию, где сделали акцент на том, что жертва сама виновата в нападках того, кто ее бьет. По словам Регины и Влада, жертва должна подумать, а что она сделала для того, чтобы над ней не совершали надругательство, тем самым оправдав действия абьюзеров.

Стоит знать Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказываний о домашнем насилии: детали

"Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – заявляла Тодоренко, а ее муж добавил, что это нормально, что мужчины могут быть "грубыми" в своих поступках, потому что "это их природа".

Ситуация вызвала бешеный резонанс в СМИ и социальных сетях, из-за чего российский журнал Glamour в первую очередь лишил Регину Тодоренко звания "Женщины года", а сама ведущая поспешила извиниться на инстаграм-странице за свое неправильное формулирование мыслей. Владислав Топалов однако не извинился за свои слова, а встал на защиту жены и сына, заявив, что он все сделает ради их безопасности.

Одной из тех, кто отреагировал на скандал с Региной Тодоренко стала Анна Неплях. В проекте "Холостяк" 10 сезон она стала одной из 16-ти участниц шоу, где пыталась завоевать сердце Максима Михайлюка. Впрочем, она покинула реалити-проект 17 апреля в 7 выпуске. Известно, что ранее девушка была жертвой домашнего насилия, находясь в отношениях с любимым мужчиной. После длительных счастливых отношений он начал поднимать на нее руку, а сама Анна начала ходить на бокс, чтобы иметь отговорки в вопросах родных и друзей, почему у нее синяки на теле.

"Отношение у меня к этому всему резко отрицательное. Ни одна женщина априори не заслуживает того, чтобы на нее поднимали руку. Будучи в прошлом жертвой насилия, могу точно утверждать, что женщина – не провокатор или "сама заслужила". Агрессор найдет повод и придумает его из ничего. Ни одна женщина также не заслуживает буллинга, даже Регина с ее высказываниями. Женщины, мы должны поддерживать друг друга! И нести ответственность в первую очередь за свои слова и поступки, особенно в статусе лидеров мнений", – заявила Неплях на своей инстаграм-странице.

Участница "Холостяк-10" Анна Неплях высказалась относительно скандала с Тодоренко / Instagram-Stories / @neplyah