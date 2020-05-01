Участница "Холостяка-10" поделилась правилами, которыми руководствуется в жизни

Самое романтическое шоу страны "Холостяк" продолжается. В десятом юбилейном сезоне девушки борются за сердце пилота Максима Михайлюка. В сети они делятся подробностями участия в проекте, а также рассказывают о жизни за пределами шоу. Так, одна из участниц – Вика призналась, каким кредо руководствуется по жизни.

События на проекте "Холостяк" становятся все горячее. Остались только пять девушек, а это значит, что совсем скоро Максим сделает свой выбор и вся страна узнает имя той, которая смогла покорить его сердце. Одна из красавиц, кто уверенно движется к своей цели, Вика на личной странице в Инстаграме поделилась основными правилами, которые помогают ей на жизненном пути.

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Вика отметила, что у каждого из нас в жизни есть собственные кредо. Возможно, некоторые из них совпадают, некоторые разные, но мы все делаем ошибки и учимся на них. Таким образом и формируются жизненные принципы и правила, которыми мы руководствуемся в жизни.

Что касается Вики, то она выделила несколько основных ориентиров, которых старается придерживаться:

"Не возлагай большие надежды на людей. Они имеют свойство не оправдывать их" – это факт. Я не только знаю это, но и постоянно использую.

Не скрываю зла на людей. Любые поступки и действия – это отражение их души. Я вообще стараюсь не злиться на людей, понимая только то, что все мы разные, разные мнения, разное окружение и воспитание. Со многими мы не сходимся взглядами и это нормально.

Прислушиваюсь только к тем людям, на которых хотела бы равняться, кто является для меня авторитетом. И это также касается критики. Мне она нравится, даже прислушиваюсь и уважаю. Критика помогает превращать слабые стороны в сильные. Но подчеркну – критика от тех людей, на которых хотелось бы равняться, которыми мы восхищаемся и, возможно, хотели бы быть чем-то похожи на них.

Не пускаю в личную жизнь людей, которые только прохожие на моем пути. Моя жизнь на семи замках. Думаю, что это правильно. Всегда веду себя осторожно с человеком прежде, чем открыться. А если уж такое происходит, то это те люди, которым доверяю, как самому себе.

Все просто – или мы принимаем человека, или отпускаем и идем дальше. Третьего быть не может. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сплетни и скандалы в реальности.

Главное – умейте прощать и не скрывать обиду на других, тогда у вас все обязательно будет лучше всего в мире,

– отметила девушка.

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