Участница Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV анонсировала концерты в России

Украинская певица MARUV, менее известная как Анна Корсун, запланировала гастроли в России. Это будут первые сольные выступления артистки.

Как известно, продюсер Нацотбора на Евровидение 2019 Руслан Квинта решил заменить певицу TAYANNA, которая неожиданно отказалась от участия в конкурсе. Так, певица MARUV поборется за возможность представлять Украину на международном шоу.

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Не прошло и недели с момента такого изменения, как артистка опубликовала резонансную информацию. Согласно с афишей, которую MARUV разместила в своем блоге, она планирует дать сольный концерт в двух городах России. В частности, выступление в Москве украинка запланировала на 6 апреля, а в Санкт-Петербурге – 12 апреля.



Украинская певица выступит в России / Instagram / @maruvofficial





Участница Нацотбора к Евровидению 2019 / Instagram / @maruvofficial

По словам MARUV, это первые сольные гастроли в ее вокальной карьере. Однако запланированная поездка в Россию – не дебютная. Артистка уже выступала на Чемпионате мира по футболу "Moscow football fest".

Журналисты LifeStyle 24 обратились к представителям певицы MARUV, однако они отказались комментировать ее скандальный анонс относительно будущих выступлений в России.

Кто такая MARUV?

Украинская певица родом с Днепропетровщины. Сперва Анна Корсун основала свой музыкальный проект, который в итоге распался. Артистка решила не ставить точку на вокальной карьере и продолжила выступать с сольными песнями. 28 сентября MARUV выпустила дебютный альбом "Black Water".