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Участница шоу "Холостяк" откровенно рассказала об интимных отношениях с девушкой

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Участница шоу "Холостяк" Анна Неплях / Фото: СТБ

Участница самого романтического шоу страны "Холостяк" Анна Неплях шокировала признанием о том, что имела отношения с девушкой. Она говорит, что чувствовала эйфорию от такого интима, однако сейчас стремится построить крепкую семью с мужчиной.

Анна Неплях является одной из самых откровенных участниц юбилейного сезона "Холостяка". Она прямолинейная и смелая, не боится высказывать свое мнение и осуждать окружающих. На личной странице в инстаграме Аня рассказала об опыте отношений с девушкой.

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Анна не скрывает того факта, что в своей жизни имела отношения не только с мужчинами.

Да, у меня были отношения с девушкой. Мы ходили на свидания, дарили друг другу подарки и даже занимались сексом. Поиграли и хватит. Сейчас мы поддерживаем хорошие дружеские отношения. Я люблю мужчин, она тоже. Но это не помешало возникнуть нашим теплым эмоциям друг к другу,
– написала Анна в сети.

Участница "Холостяка" призналась, что больше не представляет себя вместе с девушкой.

Разовый секс – да, отношения – нет. Ни одна девушка не может быть столь сильна, как мужчина, а я вижу рядом с собой только сильную личность, мужчину, к которому буду тянуться,
– поделилась Неплях.

Аня рассказала, что еще со школы увлекалась женщинами. Поцелуи с ними были везде, особенно с подругами на школьных дискотеках. Неплях призналась, что впоследствии ее парень пригласил девушку, чтобы попробовать секс втроем. Ей на тот момент было 20, а партнерша старше ее на 12 лет. Это была бывшая гимнастка, которая работала учительницей, с нереальной фигурой и невероятной женской энергетикой.

Выпив вина, мы с ней были на кураже и все происходило естественно. У меня была эйфория от того, как это классно,
– рассказала Аня.

С тех пор у девушки такие интимные отношения в присутствии парня были часто и партнерш было много. Но наедине она оставалась лишь с одной.

Аня говорит, что больше таких отношений не хочет. Видит себя только рядом с мужчиной, хочет иметь семью и детей.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle Новости LifeStyle
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