Участница шоу "Холостяк" рассказала, платят ли девушкам за участие в проекте и другие детали

Экс-участница шоу "Холостяк" Наталья Масленникова поделилась интересными моментами со съемок проекта, рассказала о запретах и призналась, оплачивают ли девушкам участие в шоу.

Всегда хочется заглянуть закулисы телепроекта и познать атмосферу, которая там царит. Наталья, которая покинула "Холостяк" 3 апреля, поделилась со своими подписчиками в инстаграме тем, что ей пришлось пережить на шоу, рассказала о длительных съемках, запрете на чтение и много других интересных подробностей.

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Самое романтичное шоу страны "Холостяк" мы видим на экранах богатым на оригинальные свидания, сюрпризы и душевные разговоры. Однако закадровая жизнь другая. Неизвестные факты о проекте от Натальи Масленниковой – читайте дальше.