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Участница шоу "Холостяк" рассказала, платят ли девушкам за участие в проекте и другие детали

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Участница шоу "Холостяк" Наталья Масленникова / Фото: СТБ

Экс-участница шоу "Холостяк" Наталья Масленникова поделилась интересными моментами со съемок проекта, рассказала о запретах и призналась, оплачивают ли девушкам участие в шоу.

Всегда хочется заглянуть закулисы телепроекта и познать атмосферу, которая там царит. Наталья, которая покинула "Холостяк" 3 апреля, поделилась со своими подписчиками в инстаграме тем, что ей пришлось пережить на шоу, рассказала о длительных съемках, запрете на чтение и много других интересных подробностей.

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Самое романтичное шоу страны "Холостяк" мы видим на экранах богатым на оригинальные свидания, сюрпризы и душевные разговоры. Однако закадровая жизнь другая. Неизвестные факты о проекте от Натальи Масленниковой – читайте дальше.

  • Девушкам не платят за участие.
    И они также никому не платят. Все происходит добровольно.
  • Участники сами готовят еду.
  • На проекте до определенного времени девушки не читают книг.
    Такое правило действует для того, чтобы сконцентрироваться на событиях. Наталья призналась, что она купила кроссворды и каждый вечер отвлекалась ими от стресса, который переживала там.
  • Нежелательно общаться с операторами и режиссерами мужского пола.
    Это делается для того, чтобы избежать каких-либо отношений на проекте.
  • Съемка первой церемонии роз длилась около 40 часов.
    В это время не учтен макияж, который девушкам делают каждое утро, и работу стилистов. Съемочный процесс начинается ближе к ночи. После сорока часов съемок участников заселяли в дом.
  • Наряды для первой вечеринки девушкам шили на заказ.
  • До того, как участница Дана покинула шоу, она делала всем массаж после тяжелого съемочного дня.
    Она работает массажистом-реабилитологом в своей студии красоты, поэтому фактически после съемок работала.
  • Во время первой церемонии роз на съемочной площадке было более 150 человек.
    Наталья говорит, что редакторы, режиссеры и операторы – невероятно приятные и заботливые люди. Они беспокоились об участницах с первых минут и делали все, чтобы девушкам было комфортно.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн
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