Участница шоу "Холостяк" рассказала, платят ли девушкам за участие в проекте и другие детали
Экс-участница шоу "Холостяк" Наталья Масленникова поделилась интересными моментами со съемок проекта, рассказала о запретах и призналась, оплачивают ли девушкам участие в шоу.
Всегда хочется заглянуть закулисы телепроекта и познать атмосферу, которая там царит. Наталья, которая покинула "Холостяк" 3 апреля, поделилась со своими подписчиками в инстаграме тем, что ей пришлось пережить на шоу, рассказала о длительных съемках, запрете на чтение и много других интересных подробностей.
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Самое романтичное шоу страны "Холостяк" мы видим на экранах богатым на оригинальные свидания, сюрпризы и душевные разговоры. Однако закадровая жизнь другая. Неизвестные факты о проекте от Натальи Масленниковой – читайте дальше.
- Девушкам не платят за участие.
И они также никому не платят. Все происходит добровольно.
- Участники сами готовят еду.
- На проекте до определенного времени девушки не читают книг.
Такое правило действует для того, чтобы сконцентрироваться на событиях. Наталья призналась, что она купила кроссворды и каждый вечер отвлекалась ими от стресса, который переживала там.
- Нежелательно общаться с операторами и режиссерами мужского пола.
Это делается для того, чтобы избежать каких-либо отношений на проекте.
- Съемка первой церемонии роз длилась около 40 часов.
В это время не учтен макияж, который девушкам делают каждое утро, и работу стилистов. Съемочный процесс начинается ближе к ночи. После сорока часов съемок участников заселяли в дом.
- Наряды для первой вечеринки девушкам шили на заказ.
- До того, как участница Дана покинула шоу, она делала всем массаж после тяжелого съемочного дня.
Она работает массажистом-реабилитологом в своей студии красоты, поэтому фактически после съемок работала.
- Во время первой церемонии роз на съемочной площадке было более 150 человек.
Наталья говорит, что редакторы, режиссеры и операторы – невероятно приятные и заботливые люди. Они беспокоились об участницах с первых минут и делали все, чтобы девушкам было комфортно.
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