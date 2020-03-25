Участница шоу "Холостяк" похудела на 13 килограммов: фотосравнение

Участница романтического шоу "Холостяк" Алина Ляшук решила поделиться со своими подписчиками историей похудения и показала впечатляющее фото до и после.

Как оказывается, девушка не всегда была такой стройной. Когда Алине было 20 лет она весила 67 килограммов. Благодаря тренировкам и правильному питанию, девушка смогла сбросить 13 килограммов. Сейчас в 24-летнем возрасте она весит 54 килограмма.

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"Сколько себя помню, я всегда была тучной. Многие учителя акцентировали внимание на моем внешнем виде. Помню слова некоторых педагогов, которые говорили: "Алина, ты в свои годы в два раза больше меня". На то время у меня были другие приоритеты, моя семья меня любила, поддерживала, я была уверенным в себе ребенком, даже с теми килограммами", – отмечает девушка.



Алина до и после похудения

Коренным образом ситуацию изменил один конкурс, в котором Алина решила принять участие на первом курсе. Именно тогда пришло ее время сбросить лишнее.

Девушка записалась в спортзал, отказалась от сахара, чипсов, мивины и еще многих вредных продуктов, которые очень сильно любила. По ее словам, за 1 месяц она похудела на 13 килограммов.

Я занималась в спортзале, ограничивала себя во всем, пила по 3-4 литра воды, и мой вес просто куда-то исчезал, сначала быстро, потом медленнее,

– рассказала Алина.

Девушка гордится своим результатом, впрочем отмечает, что если для того, чтобы что-то сделать, вам нужно себя мотивировать – значит вы этого не хотите.

"Если вы заставляете себя побегать или выучить английский – результата не будет. Придет время и до вас дойдет, что именно сейчас крайне необходимо выйти на пробежку, или глянуть сериал с субтитрами", – заявила участница шоу "Холостяк".

Она также посоветовала всем совершенствоваться каждый день: заниматься спортом, не есть лишнего, пить много воды и вовремя ложиться спать.

Отметим, что в прошлом выпуске реалити-шоу "Холостяк" Алина получила звание "Идеальной холостячки". Ведущий программы Григорий Решетник предложил девушкам оценить себя от 0 до 10 в следующих категориях: искренность, хозяйственность, верность, сексуальность, доброта, женственность... Алина единственная из всех участниц, которая поставила себе наивысшие баллы и сказала, что искренне считает себя лучшей во всем.