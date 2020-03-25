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Участница шоу "Холостяк" похудела на 13 килограммов: фотосравнение

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Участница романтического шоу "Холостяк" Алина Ляшук решила поделиться со своими подписчиками историей похудения и показала впечатляющее фото до и после.

Как оказывается, девушка не всегда была такой стройной. Когда Алине было 20 лет она весила 67 килограммов. Благодаря тренировкам и правильному питанию, девушка смогла сбросить 13 килограммов. Сейчас в 24-летнем возрасте она весит 54 килограмма.

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"Сколько себя помню, я всегда была тучной. Многие учителя акцентировали внимание на моем внешнем виде. Помню слова некоторых педагогов, которые говорили: "Алина, ты в свои годы в два раза больше меня". На то время у меня были другие приоритеты, моя семья меня любила, поддерживала, я была уверенным в себе ребенком, даже с теми килограммами", – отмечает девушка.


Алина до и после похудения

Коренным образом ситуацию изменил один конкурс, в котором Алина решила принять участие на первом курсе. Именно тогда пришло ее время сбросить лишнее.

Девушка записалась в спортзал, отказалась от сахара, чипсов, мивины и еще многих вредных продуктов, которые очень сильно любила. По ее словам, за 1 месяц она похудела на 13 килограммов.

Я занималась в спортзале, ограничивала себя во всем, пила по 3-4 литра воды, и мой вес просто куда-то исчезал, сначала быстро, потом медленнее,
– рассказала Алина.

Девушка гордится своим результатом, впрочем отмечает, что если для того, чтобы что-то сделать, вам нужно себя мотивировать – значит вы этого не хотите.

"Если вы заставляете себя побегать или выучить английский – результата не будет. Придет время и до вас дойдет, что именно сейчас крайне необходимо выйти на пробежку, или глянуть сериал с субтитрами", – заявила участница шоу "Холостяк".

Она также посоветовала всем совершенствоваться каждый день: заниматься спортом, не есть лишнего, пить много воды и вовремя ложиться спать.

Отметим, что в прошлом выпуске реалити-шоу "Холостяк" Алина получила звание "Идеальной холостячки". Ведущий программы Григорий Решетник предложил девушкам оценить себя от 0 до 10 в следующих категориях: искренность, хозяйственность, верность, сексуальность, доброта, женственность... Алина единственная из всех участниц, которая поставила себе наивысшие баллы и сказала, что искренне считает себя лучшей во всем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якою була Ваша максимальна вага? діліться? тут можнаМоя 67 кг Скільки себе пам’ятаю, я завжди була повненькою‍♀️ Особливо в школі ( не буду особливо акцентувати на цьому увагу, тому що в шкільні роки мабуть у всіх є якісь «прізвиська» всіх обзивають - зараз це має назву «булінг») Але в мене ця історія вкрай цікава, тому що помимо однокласників, багато вчителів також акцентували увагу на моєму зовнішньому вигляді‍♀️ Я була охайною, доглянутою, в чистому одязі але трошки більша своїх однолітків. Так буває, правда? Пам’ятаю слова деяких педагогів, що говорили: «Аліна, ти в свої роки в два рази більша за мене»‍♀️ На той час у мене були інші пріоритети, моя сім’я мене любила, підтримувала, я була впевненою в собі дитиною, навіть з тими кілограмами і в своєму тілі! Якби не один конкурс, в якому я вирішила взяти участь на першому курсі - просто прийшов час скинути зайве) Саме він спонукав мене записатися в спортзал, відмовитися від цукру, чіпсів, мівіни і всього того, що я любила. За 1 місяць я схудла на 13 кілограм. Я займалася в спортзалі, обмежувала себе у всьому, пила по 3-4 літра води, і моя вага просто кудись зникала, спочатку швидко, потім повільніше. Я стала в прекрасній формі, мої одногрупники говорили: «ого як ти схудла, ого яка молодець» Мої вчителі мені казали: «я думав(ла) що ти завжди будеш такою як була, а ти так гарно тепер виглядаєш» Але, що я хочу сказати, до чого я веду! Я не стала впевненішою від того, що схудла! Я лишилася тою самою дівчиною, яка любить одяг over size, яка спокійно і нормально може з’їсти пачку чіпсів, не докоряти собі і не рахувати калорії, БО ТЕПЕР Я МАЮ МІРУ. Запам’ятайте, якщо Вам потрібно мотивувати себе зробити щось - то Ви цього робити АВТОМАТИЧНО не хочете! Наприклад, Ви не хочете вчити англійську, але змушуєте себе, Ви не хочете бігати, але змушуєте себе! Толку не буде! Прийде час і до Вас дійде, що саме зараз вкрай необхідно вийти на пробіжку, або глянути серіал з субтитрами. Живіть повноцінним життям з тим, що маєте. І прагніть удосконалення кожного дня Займайтеся спортом, не їжте зайвого, пийте багато води і вчасно лягайте спати - і головне, будьте здорові! @holostyakstb #holostyak

Допис, поширений ᴀʟɪsʜᴀ ʟɪᴀsʜᴜᴋ (@lionilal)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Ожирение Здоровое питание Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
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