Участница шоу "Холостяк" призналась, что делала ринопластику
Участница десятого сезона самого романтичного шоу страны "Холостяк" Дана Оханская умеет удивлять поклонников. На днях девушка призналась, что делала ринопластику и исправила деформации носа.
Каждая девушка старается быть неотразимой и нравиться окружающим. Для этого порой приходится решиться даже на операции. Не скрывает, что корректировала свою внешность с помощью пластической хирургии одна из участниц популярного проекта "Холостяк". Об этом она рассказала на личной странице в инстаграме.
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Девушка призналась, что это было ее мечтой и целью с детства. Но на такие перемены она решилась не из-за нехватки мужского внимания, ведь совсем не была обделена им. Дане даже говорили, что нос с горбинкой – это ее изюминка.
Мне эта "изюминка" не нравилась. Я эстет и визуал. Моя профессия (владелица модельного агентства) – это постоянная оценка внешности людей. За 10-15 секунд я могу увидеть каждый элемент асимметрии или совершенства черт на лице человека. Поэтому я видела свой асимметричный нос,
– рассказала Дана.
Девушка признается, что ее жизнь кардинально не изменилась после операции. Она просто стала больше любить себя и не думать каждый раз, как выглядит в профиль.
По моему мнению, нет предела совершенству как во внешности, так и во внутреннем интеллектуальном наполнении себя. Поэтому я постоянно стремлюсь совершенствоваться. И вам советую действовать так же,
– написала она в публикации.
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