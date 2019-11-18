Участница шоу "Топ-модель по-украински" попала в больницу и перенесла операцию

47 Читати новину українською
"Топ-модель по-украински": участницу шоу госпитализировали / Пресс-служба

На "Топ-модель по-украински" произошел неприятный инцидент. Юлии Биньковской по прозвищу Клео неожиданно стало плохо. Девушку госпитализировали с резкой болью в животе, а потом она перенесла операцию.

После скандальных испытаний с гвоздями организаторы проекта "Топ-модель по-украински" сообщили о неприятном инциденте. По данным "Нового канала", одну из участниц срочно доставили в больницу. Юлия Биньковская рассказала, что сначала у нее были симптомы отравления. Однако впоследствии выяснилось, что девушке нужна операция на аппендицит.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: одна из девушек попала в больницу

Сначала я думала, что очень сильно отравилась: у меня так болел живот, что не могла ночью уснуть. Таблетки не помогали – я просто не могла их пить,
– рассказала участница шоу.

Представители "Топ-модель по-украински", узнав о состоянии здоровья Юлии Биньковской, сразу же отправили ее на обследование в больницу. Участница проекта до последнего надеялась, что она уже вечером вернется к съемкам. Однако медики после обследования заявили: красавица нуждается в срочной операции.

"Меня обследовали, потом я сдала несколько анализов и наконец услышала вердикт врачей: аппендицит. Но не обычный, а с каким-то осложнением. И в течение шести часов мне нужно сделать операцию", – поделилась Юлия Биньковская.

По данным представителей проекта, девушка успешно перенесла операцию. Новость о ее госпитализации ошеломила участников шоу и звездных экспертов. Но если одни с нетерпением ожидают возвращения Юлии Биньковской на шоу, то другие радуются, ведь в них стало меньше конкуренток. Вернется ли одна из участниц проекта на съемочную площадку – зрители увидят уже 22 ноября.

Учасниця шоу
Участница шоу "Топ-модель по-украински" попала в больницу / Пресс-служба

Топ-модель по-украински
Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

"Танцы со звездами 2019": кто прошел в финал
сегодня
1258
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные болезни
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
сегодня 11:21 Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
Анастасія Манюхіна 209
Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
17 ноября 17:31 Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
Юлія Михайлова 1200
Рэйчел Мак-Адамс – 41! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 11:01 Рэйчел Мак-Адамс – 41! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 1125
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12479
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 813
Новости
Больше новостей
Залиште відгук