Участница шоу "Топ-модель по-украински" попала в больницу и перенесла операцию

На "Топ-модель по-украински" произошел неприятный инцидент. Юлии Биньковской по прозвищу Клео неожиданно стало плохо. Девушку госпитализировали с резкой болью в животе, а потом она перенесла операцию.

После скандальных испытаний с гвоздями организаторы проекта "Топ-модель по-украински" сообщили о неприятном инциденте. По данным "Нового канала", одну из участниц срочно доставили в больницу. Юлия Биньковская рассказала, что сначала у нее были симптомы отравления. Однако впоследствии выяснилось, что девушке нужна операция на аппендицит.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: одна из девушек попала в больницу

Сначала я думала, что очень сильно отравилась: у меня так болел живот, что не могла ночью уснуть. Таблетки не помогали – я просто не могла их пить,

– рассказала участница шоу.

Представители "Топ-модель по-украински", узнав о состоянии здоровья Юлии Биньковской, сразу же отправили ее на обследование в больницу. Участница проекта до последнего надеялась, что она уже вечером вернется к съемкам. Однако медики после обследования заявили: красавица нуждается в срочной операции.

"Меня обследовали, потом я сдала несколько анализов и наконец услышала вердикт врачей: аппендицит. Но не обычный, а с каким-то осложнением. И в течение шести часов мне нужно сделать операцию", – поделилась Юлия Биньковская.

По данным представителей проекта, девушка успешно перенесла операцию. Новость о ее госпитализации ошеломила участников шоу и звездных экспертов. Но если одни с нетерпением ожидают возвращения Юлии Биньковской на шоу, то другие радуются, ведь в них стало меньше конкуренток. Вернется ли одна из участниц проекта на съемочную площадку – зрители увидят уже 22 ноября.



Участница шоу "Топ-модель по-украински" попала в больницу / Пресс-служба

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.