Участница Spice Girls Мел Би потеряла зрение перед началом турне

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Мелани Браун
Мелани Браун / www.gettyimages.com

Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей Spice Girls, 17 мая была госпитализирована в одну из клиник Лондона. Это произошло накануне первого тура после воссоединения группы.

Отмечается, что Мелани Би сказала врачам, что полностью потеряла зрение. Об этом сообщает издание The Sun.

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Ранее в 2014 году певице сделали неудачную лазерную операцию на глазах, после которой она ослепла на левый глаз. На днях ее госпитализировали из-за того, что, по информации западных СМИ, она потеряла зрение на правом глазу тоже.

Медики смогли восстановить зрение Мелани, после чего она была переведена в офтальмологическое отделение специализированной клиники. Однако звезда вскоре покинула больницу с желанием вернуться к репетициям, которые проходят в рамках подготовки к большому туру, который начнется очень скоро.

Мелані Браун
Мелани Браун / Getty Images

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Spice Girls воссоединится для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Spice Girls
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