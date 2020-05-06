Участница "Супермодель по-украински" Влада Роговенко беременна: что об этом известно

Участница первого сезона реалити-шоу "Супермодель по-украински" и четвертого сезона шоу "От пацанки до панянки" Влада Роговенко сообщила о своей беременности.

О появлении первенца 24-летняя Влада Роговенко рассказала в новом выпуске программы "Эксперты на карантине", сообщает Новый канал.

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Девушка рассказала о своем новом состоянии экспертам модного шоу Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку.



Новый выпуск выйдет 10 мая / Скриншот Нового канала

Украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк спросила девушку, на сколько килограммов она поправилась после финала "Супермодель по-украински", ведь известно, что на проект "От пацанки до панянки" Роговенко попала именно из-за нереализованности в модельной карьере. Ответом девушка всех ошарашила.

Еще два года после проекта я ходила худая. Потом набрала килограммов семь-восемь, и снова резко похудела. И так несколько раз. Но сейчас я в положении, поэтому поправилась,

– рассказала Влада Роговенко.

Таким образом, участница известных проектов рассказала, что ждет появления ребенка. По ее словам, о беременности она узнала сразу после первой задержки и до сих пор еще не осознает, что станет мамой.

"Я, наверное, пока ребенка на руки не возьму, не поверю", – отметила девушка.

Сейчас Влада находится на четвертом месяце беременности, рожать будет в сентябре. Пол будущего ребенка она пока не знает, но лелеет надежду, что это будет дочка.

Я хочу девочку. Через неделю пойду на УЗИ и наконец все узнаю,

– рассказала девушка экспертам.

Своего избранника и отца будущего ребенка Влада Роговенко не скрывает. Девушка часто публикует с ним инстаграм-сторис и делится совместными фотографиями в инстаграме.

"Саша у меня моряк. Он по шесть месяцев в море проводит. Но может это и хорошо, что его часто не будет дома. В мае он должен был идти в рейс на полгода, но из-за карантина пока что остается дома", – рассказала девушка.

Что известно про Владу Роговенко?

В 2014 году Влада Роговенко стала участницей реалити-шоу "Супермодель по-украински". На проекте она была достаточно конфликтной, поэтому не нашла общего языка ни с одной конкурсанткой. Во время шоу она сбросила 9 килограммов, научилась дефилировать и позировать перед камерой. На проект девушка пришла, чтобы доказать всем, что моделью можно стать даже при низком росте (157 см). Покинула шоу Влада Роговенко на 11 неделе.

В 2020 году телезрители увидели девушку в новом амплуа. Теперь она пришла на проект "От пацанки до панянки", чтобы улучшить свою жизнь и избавиться от наркотической зависимости. По решению судей девушка покинула проект на 12 неделе. По мнению дирекции Школы леди, девушка больше других готова начать новую жизнь.