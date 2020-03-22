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Участница Топ-модель по-украински после возвращения из Италии нарушила карантин: видео

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Украинская модель, участница проекта Топ-модель по-украински Екатерина Куличенко недавно вернулась из Италии. Однако она не пробыла на самоизоляции положенных 14 дней и вышла на улицу.

Италия – вторая в списке страна, в которой больше всего больных коронавирусом, и больше всего смертей. Люди, которые возвращаются из-за границы, в том числе и из Италии, должны пробыть на карантине 14 дней. Однако Екатерина Куличенко решила не придерживаться этого правила и посетила салон красоты, а также почту. Всем этим делилась с подписчиками в инстаграме.

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Режим самоизоляции, очевидно, неизвестен для Екатерины. Она спокойно разгуливает по улицам. Сегодня, 22 марта, девушка опубликовала инстаграм-сторис, в которых отметила, что идет на почту забрать посылочку. Так, Екатерина на видео изображена в маске, однако она не может гарантировать полноценную защиту, если человек является носителем вируса.

Сейчас иду на почту, нужно забрать посылочку. Если вам интересно, могу ее показать,
– говорит девушка на видео.

Екатерина Куличенко идет на почту, не дождавшись окончания карантина: смотрите видео

Также среди публикаций модели в инстаграме можно увидеть ролик из салона красоты, который она опубликовала 6 дней назад. Так вот, это как раз приходится на то время, когда Куличенко вернулась из Италии.

В своих постах девушка пишет о важности соблюдения карантина, однако сама показывает совсем другой пример.

Возможно, благодаря этому безумию в мире люди станут добрее? Возможно, все-таки научатся соблюдать правила? Возможно, мир станет чище?
– отметила Екатерина под видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАНТИН!!!! Раньше я в школе так этому радовалась, но видела я очень повзрослела и теперь для меня это уж очень плохая новость! Вначале я не особо расстроилась, буду учиться чему то новому, отдохну ведь я так давно этого хотела! Но увы, отдыхать уже не в радость, напала ужасная лень , сбился график, теперь я сплю как попало ? Может благодаря этому безумию в мире люди станут добрее? Может все научаться соблюдать правила? Может мир станет чище? Хочу узнать и ваше мнение по этому поводу Эти кадры были сняты Милан-Париж Как же там прекрасно, очень хочу вернуться и покорить это страны

Допис, поширений Екатерина Куличенко (@tetya_mottya_)

Отметим, в мире от начала вспышки пандемии коронавируса заразились 307 280 человек. В общем умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели. Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая, откуда началась пандемия, сейчас в Италии, где в целом от коронавируса умерли уже 4 825 человек, заболели 53 578 человек и 6 072 человека выздоровели. В Украине подтвердили 47 заражений Covid-19 и 3 летальных случая. Одному человеку удалось выздороветь. Правительства государств призывают придерживаться карантина и оставаться дома.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости LifeStyle
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