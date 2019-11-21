Участница "Топ-модель по-украински" повредила дизайнерскую вещь на дефиле

Уже в пятницу, 22 ноября украинцы увидят новый выпуск "Топ-модель по-украински". Перед показом организаторы проекта решили немного рассекретить детали эпизода, заявив, что одна из участниц сломала дизайнерские туфли во время дефиле.

По данным Нового канала, в 13 выпуске "Топ-модель по-украински" девушки должны были прорекламировать дорогую дизайнерскую обувь. Чтобы съемка была особенной, красавицам предложили стать на каблуках на скейте. Согласно замыслу, участницы в платьях и туфлях должны были пройти первую часть импровизированного подиума, как настоящие светские львицы. А уже после этого вторую часть дефиле проехать на скейте.

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Я сразу поняла, что не буду становиться на доску, ведь могу оттуда банально упасть. И решила: зачем рисковать, падать и ломать себе ноги, если я могу обыграть скейт иначе – просто взять его в руки,

- рассказала одна из самых взрослых участниц реалити-шоу Мальвина Чукля.



"Топ-модель по-украински": Мальвина Чукля на конкурсе / Пресс-служба

Однако, если креативность понравилась экспертам проекта, то уже в следующем этапе дефиле девушка опозорилась. Мальвина Чукля сломала на дефиле каблуки и еле завершила конкурс, хромая в поврежденной обуви.

"На "точке" я хотела эффектно поставить ножку на доску, присесть и сделать красивый движение. Но вот становлюсь ногой на скейт и чувствую что-то странное. Будто я попала в болото и начала проваливаться. Не сразу поняла, что произошло. И лишь на обратном пути до меня дошло: на дизайнерских туфлях сломался дизайнерский подбор! Отличная реклама! Я шла на цыпочках, чтобы не было заметно, что хромаю, – вспоминает девушка. – Но понимала, что опозорилась. И что это прямая дорога в номинацию", – поделилась участница шоу.

Сначала Мальвина Чукля пыталась скрыть курьез, однако представители дорогого бренда и эксперт Сергей Никитюк все же заметили ошибку участницы.



Курьез на "Топ-модель по-украински" / Пресс-служба