Участница Топ-модель по-украински снялась в клипе Макса Барских

Участница третьего сезона проекта Топ-модель по-украински Амина Досимбаева сняла в клипе популярного исполнителя Макса Барских. Девушка поделилась впечатлениями от сотрудничества с артистом.

Амина рассказала о творческой коллаборации с музыкантом Максом Барских в эксклюзивном интервью для "Нового канала". Модель призналась, какую роль исполнила и что происходило на съемочной площадке.

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Мне очень повезло, я попала в клип Макса Барских на песню "Лей, не жалей". Я стала частью огромной команды, работала с таким крутым артистом – это было невероятно. Я наслаждалась каждым моментом. Руководил съемкой Алан Бадоев и я почувствовала бешеную энергетику этого человека,

– рассказала модель.

Амина призналась, что ее роль в этом клипе не была главной, она была лишь частью большой команды актеров. Однако это не помешало ей чувствовать всю атмосферу съемок и стараться вжиться в роль.

Моя сцена пусть останется секретом. Могу только сказать, что она стала для меня вызовом, чтобы открыться и преодолеть барьеры. Ждите клип и все увидите сами!

– комментирует Амина.

Девушка также призналась, что сначала боялась подойти к Максу Барских. Она очень волновалась, когда встретила его впервые, ведь до того видела артиста только на экранах, а на съемочной площадке они были совсем близко друг к другу.

Сначала боялась даже подойти, но потом мы все-таки познакомились. Я счастливая! В жизни он такой же, каким я и представляла: яркий, крутой чувак с приятной энергетикой. До сих пор вспоминаю с приятной улыбкой, как оказалась там, на съемках клипа одного из моих любимых артистов, где каждая деталь имеет свой смысл, где ты находишься среди многих талантливых людей. Вся эта атмосфера очень вдохновляла. Я благодарна жизни за такие моменты,

– делится девушка.

Премьера клипа Макса Барских "Лей, не жалей" запланирована на 7 февраля.