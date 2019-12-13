Участница "Топ-модель по-украински" влюбилась в эксперта проекта

Популярный развлекательный проект "Топ-модель по-украински" продолжает покорять зрителей. Однако не только стильные фотосессии и фэшн-задача привлекают внимание зрителей. Кажется, на шоу появились романтические чувства.

Как сообщают представители Нового канала, владелица салона красоты из Запорожья Катя Куличенко, более известная как Тетя Мотя, влюбилась в Владимира Демчинського.

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За несколько недель шоу "Топ-модель по-украински" манекенщица отмечалась романтическими выходками. То тетя Мотя флиртовала и даже целовалась перед камерами с бывшим участником шоу Егором Степаненко, то уже намекнула на симпатию к эксперту Владимиру Демчинскому. После фотосессии она попросила судью шоу отнести ее на бекстейдж на руках, после чего мечтала про очередное свидание с ним. О симпатии узнали участницы проекта, которые решили пошутить над Катей Куличенко.

Мы знаем, что Кате очень нравится один парень – Вова Демчинский. И когда она устала и расклеилась, мы, чтобы ее подбодрить, напечатали фотографию Вовы в одних шортах! Видели бы вы лицо Кати в момент, когда мы подарили ей снимок. Она то краснела, то бледнела, но не могла отвести глаз,

– рассказала Наталья Масловская.



Владимир Демчинский – эксперт шоу / пресс-служба

И уже на следующий день Тетя Мотя получила записку от эксперта проекта. В ней Владимир Демчинский пригласил модель на свадьбу. Правда, и другие участницы примут участие в подвенечной фотосессии. Однако Катя Куличенко убеждена, что это было особое обращение.

"Ничего я не влюбилась! И не на 100%, а только на 99%. Никогда в жизни не одевала свадебное платье, и замужней тоже никогда не была. Поэтому очень волнуюсь... Я надела свадебное платье, и сразу стала такой легкой, нежной, изящной. Но потом Вова заглянул на бэкстейдж и увидел меня в подвенечном платье! Но ведь жениху нельзя смотреть на невесту до свадьбы. Плохая примета! Надеюсь, это не помешает мне отлично показать себя на фотосессии и еще больше понравиться Владимиру", – поделилась Тетя Мотя.



"Топ-модель по-украински" / Прессслужба



Участница шоу Тетя Мотя влюбилась в эксперта / Пресс-служба