Участница "Топ-модель по-украински" закрутила роман с музыкантом Imagine Dragons

Одна из скандальных участниц проекта "Топ-модель по-украински" Арина Любителева встречается с музыкантом популярной группы Imagine Dragons. Избранником манекенщицы стал басист Бен МакКи.

О своей личной жизни девушка рассказала в спецпроекте Сергея Никитюка "Предметка", передает Новый канал. По словам Арины Любителевои, она знает артиста 1,5 года и вместе с ним путешествует по миру.

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Это, наверное, нечто большее, чем дружба, но меньше чем любовь. Я знаю этого человека почти 1,5 года, и все идет своим чередом. Но интрижкой это уже, конечно, не назовешь. Он даже написал мне маленькую шутливую песню!

– призналась Арина Любителева.

Впервые об отношениях модели с Беном МакКи заговорили, когда красавица в своем блоге опубликовала несколько кадров с концертов Imagine Dragons. Впоследствии слухи о романе она подтвердила благодаря фото со сцены, на которой Арина Любителева отпраздновала 20-летие. Позже фанаты украини заметили на фото девушки татуированные руки, как у МакКи. Так что крывать свой роман Арина не стала.

Imagine Dragons – это знаменитая американская инди-рок-группа, имеющая миллионы поклонников во всем мире. Основали коллектив в 2008 году и с тех пор музыканты успешно выпустили 4 студийных альбома. Среди самых популярных треков Imagine Dragons – Radioactive, Whatever It Takes и Believer.

"Если говорить о моем статусе, то, скорее всего, я свободна, но если копнуть глубже – у меня кто-то есть, но это неофициально. Все же видели у меня фотографии в Instagram, на которых можно "спалить" Бена, и, значит, я не очень хотела это скрывать. Возможно, сначала и хотела, но потом поняла, что все уже заметили, что пятый концерт подряд провожу с ними. Мои друзья стали звонить и интересоваться. И я поняла, что держать все в тайне – это провал. У меня как-то уже такое было: я все скрывала очень тщательно, но потом тайна раскрылась, и вылезла мне большим "боком", – рассказала Арина Любителева.

На просьбу телеведущего описать свои отношения одним словом, модель не смогла ответить, заверила, что понадобится значительно больше слов. С музыкантом Арина Любителева ежедневно общается, так как Бен МакКи стал особенным человеком в ее жизни.

Я не могу описать наши отношения одним словом, но могу сказать, что знаю все об этом человеке, мы общаемся почти каждый день. У нас все хорошо: планируем следующие встречи, отпуск вместе и все такое. Все постепенно развивается ... Возможно, нужно еще немного подождать, чтобы у нас с Беном все стихло и улеглось, и тогда я смогу ответить на этот вопрос действительно одним словом и конкретно,

– добавила Арина Любителева.

Что такое "Топ-модель по-украински"?Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Все ребята могут участвовать в проекте, независимо от того, есть ли у них практика в модельном бизнесе. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды. Среди участников 2 сезона была Арина Любителева.