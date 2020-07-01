Участницу "Супермодели по-украински" ограбили в столице: жуткое фото

Успешная участница проекта "Супермодель по-украински" Арина Любителева призналась, что стала жертвой грабителей. Воры разбили стекло и обокрали салон ее автомобиля, который она припарковала под домом. Девушка убеждена, что полиция бессильна.

Модель, покорившая мировые подиумы и добившаяся потрясающего успеха в фэшн-индустрии, поделилась досадными новостями. Автомобиль Арины Любителевой ограбили прямо под окнами ее дома. В инстаграме она опубликовала фото с места преступления и призналась, что ситуацию с полицией выясняли всю ночь.

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Инцидент произошел в Киеве в ночь на 1 июля. Участница "Супермодели по-украински" уверяет, что она не впервые оставляет авто с сигнализацией вблизи дома, который оборудован камерами видеонаблюдения и находится под охраной, а за порядком следит консьерж. Однако все это не помешало грабителям разбить водительское стекло и обшарить в авто.

Арина Любителева вызвала полицию, однако, похоже, не слишком верит в то, что правоохранители найдут преступника. Как сообщили модели, подобные кражи происходят каждую ночь. Сама же девушка предположила, что грабителем был человек, зависимый от наркотиков.



Участницу "Супермодели по-украински" ограбили / Фото Instagram Stories / @im.arinari

Впоследствии Арина опубликовала сообщение, которое посвятила ночному ограблению. Однако она не стала детализировать, что именно исчезло из салона автомобиля BMW. Однако модель посоветовала сторонникам в инстаграме, аудитория которых составляет более 70 тысяч, тщательно обдумывать свои поступки, ведь существует карма, в силу которой верит жертва злоумышленников.

"Как вы уже знаете, ночью разбили стекло и обокрали машину. Я никогда не понимала, чем руководствуются эти люди... Хотя я, наверное, просто наркоман и мне нужна доза", – написала Арина Любителева.