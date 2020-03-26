Участницу шоу "Холостяк" осудили за нарушение карантина ради фотосессии

Участница десятого сезона шоу "Холостяк", модель Лея Верич подверглась осуждению в сети из-за нарушения правил карантина ради фотосессии.

Лея Верич, которая прославилась участием в реалити-шоу "Эксы", а теперь стала одной из участниц самого романтического проекта страны "Холостяк", вызвала возмущение своим поведением в сети. Звезда не соблюла карантинные меры и отправилась на фотосъемку. Такой поступок модели вызвал возмущение у ее поклонников. В адрес Леи поступило большое количество гневных сообщений.

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Лея Верич опубликовала на своей странице в инстаграме серию фотографий, которые сделала на озере на Позняках во время карантина.

Не делайте так, как я! Сейчас очень важно соблюдать карантин. В этом я вчера лично убедилась. Мы поехали на озеро на 15 минут, чтобы сделать несколько кадров. После этого я получила порцию негатива в личных сообщениях. Люди писали с такой злостью, будто я лично заразила их коронавирусом. Живите спокойно, я сижу дома,

– рассказала модель.

Отметим, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтвердили 164 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли от болезни, одному пациенту удалось выздороветь. Всего в мире диагностировали 475 170 инфицированных лиц. Среди них 21 358 летальных случаев. 114 787 человек полностью выздоровели.



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