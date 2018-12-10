Участницу Spice Girls срочно прооперировали в Лондоне: фото и видео из больницы

Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей Spice Girls, неожиданно попала в больницу. Звезду срочно прооперировали в Лондоне.

Мелани Браун призналась в своем блоге, что получила перелом ребер. Кроме этого, звезда серьезно травмировала руку, которую прооперировали медики. По словам артистки, хирургическое вмешательство длилось около 3 часов.

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"Это боль, но я в надежных и заботливых руках в больнице. Я обратилась к медикам с 2 сломанными ребрами, разорванными связками на правой руке, которую оперировали около трех часов. Я стараюсь не двигаться, чтобы сломанные ребра срослись", – отметила Мелани Браун.

Пока что звезда не рассказывает, что стало причиной госпитализации. Как сообщает TMZ, Мелани Браун неудачно упала с лестницы в своем доме в Лондоне.

Мелани Браун до сих пор находится в госпитале. Знаменитость отменила презентацию своей книги в Нью-Йорке и извинилась перед поклонниками, которые ожидали встречи с ней. Травмированную артистку уже посетили ее коллеги по группе Spice Girls. Соответствующие кадры Мелани Браун опубликовала в сети.