Участницу Spice Girls срочно прооперировали в Лондоне: фото и видео из больницы

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Участницу Spice Girls срочно прооперировали в Лондоне
Участницу Spice Girls срочно прооперировали в Лондоне / Instagram / @officialmelb

Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей Spice Girls, неожиданно попала в больницу. Звезду срочно прооперировали в Лондоне.

Мелани Браун призналась в своем блоге, что получила перелом ребер. Кроме этого, звезда серьезно травмировала руку, которую прооперировали медики. По словам артистки, хирургическое вмешательство длилось около 3 часов.

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"Это боль, но я в надежных и заботливых руках в больнице. Я обратилась к медикам с 2 сломанными ребрами, разорванными связками на правой руке, которую оперировали около трех часов. Я стараюсь не двигаться, чтобы сломанные ребра срослись", – отметила Мелани Браун.

Пока что звезда не рассказывает, что стало причиной госпитализации. Как сообщает TMZ, Мелани Браун неудачно упала с лестницы в своем доме в Лондоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Scary Spice Mel b (@officialmelb)

Мелани Браун до сих пор находится в госпитале. Знаменитость отменила презентацию своей книги в Нью-Йорке и извинилась перед поклонниками, которые ожидали встречи с ней. Травмированную артистку уже посетили ее коллеги по группе Spice Girls. Соответствующие кадры Мелани Браун опубликовала в сети.

 

Теги: LifeStyle Музыка Великобритания Spice Girls
Источник: 24 Канал
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