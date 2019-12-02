Участницы "Топ-модель по-украински" отправились за границу: в какой стране побывали красавицы

Популярное развлекательное шоу "Топ-модель по-украински" продолжает покорять телезрителей. Каждый раз организаторы проекта предлагают участникам новые съемки, которые поражают неожиданным сюжетом. Сегодня, 2 декабря, стало известно, что модели проведут три недели в солнечной Турции.

По информации представителей Нового канала, эксперт шоу Алла Костромичова позвала участников "Топ-модель по-украински" в путешествие. Сначала девушки были убеждены, что это отдых после длительных съемок. Однако пребывание в Турции обернется для них очередным испытанием.

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"За 14 недель участницы придумали сотни оригинальных поз, прошли по подиуму несколько километров, побороли страхи, которые мешали им в жизни. А еще вдохновили крутых дизайнеров и фотографов Украины. Девушки работали в воздухе, в воде, среди огня, холода. Было все. Единственное, чего у них еще не было – это отдыха. Поэтому мы с командой проекта, экспертами и участниками отправляемся в Турцию!" – анонсировала Алла Костромичова.

Впервые в истории развлекательного шоу участницы пробудут за границей 3 недели, поэтому зрителей будут ожидать экзотические выпуски "Топ-модель по-украински". Интересно, что для некоторых манекенщиц путешествие за границу будет дебютным.



Шоу "Топ-модель по-украински": участницы отправятся за границу / Пресс-служба

Модели разрушат стереотипы о солнечной Турции, которая вызывает воспоминания о теплом море, чистом песке, гостиницах, шезлонгах и all inclusive. Они вместе с экспертами отправятся в путешествие по стране и покажут ее невероятные локации. В частности, участники шоу Катя Чечеленко (Чечела), Катя Куличенко (Тетя Мотя), Мальвина Чукля, Дарья Герасимчук (Мелман) и Наташа Масловская полетают на воздушном шаре в Каппадокии, оценят красоту бассейнов из белого травертина в Памуккале, прогуляются по старинному Стамбулу. Первые кадры из путешествия уже появились в сети, а подробнее зрители увидят в 15 выпуске шоу.



Участницы "Топ-модель по-украински" / Пресс-служба