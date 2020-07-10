Фильм "Богемская рапсодия" произвел настоящий фурор в мире. Ленту посмотрели миллионы людей, а критики отдали авторам престижные награды. Однако один из участников Queen Роджер Тейлор уже заявил, что против того, чтобы в Голливуде когда-либо снимали сиквел.

Один из основателей легендарной группы Queen дал интервью изданию Express. В разговоре с журналистами ударник Роджер Тейлор не скрывал своего восторга от бешеного успеха "Богемской рапсодии". В то же время от съемок второй части биографического фильма он настойчиво советовал бы отказаться.

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По словам Роджера Тейлора, сиквел был бы провальным в прокате, так как с фильмом "Богемская рапсодия" ему было бы сложно тягаться. Кроме этого, музыкант Queen добавил, что в Голливуде тоже оценивают все перспективы, поэтому киноманам лучше не ждать продолжения ленты.

Я не хочу видеть это, потому что не думаю, что это хорошая идея. Наверное, если что-то было успешным, не нужно обязательно снимать вторую часть. Считаю, это сработало только один раз, например, как это было с "Крестным отцом",

– заявил Роджер Тейлор.

Что известно о сиквеле "Богемной рапсодии"

Впервые о съемках второй части фильма "Богемская рапсодия" в СМИ заговорили в марте 2019 года. Тогда один из продюсеров фильма Руди Долезал и автор клипов Queen рассказал, что лента может иметь сиквел. По его словам, события должны происходить в июле 1985 года, когда коллектив дал благотворительный концерт Live Aid. Однако пока возможные продюсеры проекта не комментируют слухи о проекте, поэтому маловероятно, что фильм когда-нибудь выйдет на экран.

Сама же "Богемская рапсодия" получила армию поклонников. Лента вышла в прокат в октябре 2018 года и стала самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографа.

В центре сюжета – история становления легендарной группы Queen и ее не менее культового фронтмена Фредди Меркьюри. Невероятная харизма и вокальный талант делают его самым успешным музыкантом планеты. Но когда Фредди Меркьюри завоевывает мировую славу, его ждет немало жизненных потрясений.

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