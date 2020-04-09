24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Участник группы MOZGI Позитив сделал тест на коронавирус: результат

- Читати новину українською
Позитив и Потап / Укрмедиа

Участники группы MOZGI Алексей Завгородний и по совместительству музыкальный продюсер группы Потап, выпустили вторую серию собственного шоу 2POPODCAST. Во время разговора Позитив рассказал Потапу о том, что сделал тест на коронавирус – он оказался отрицательным.

Участники группы MOZGI каждую среду в формате подкаста обсуждают важные вопросы на различные темы. Так, в начале разговора Позитив заявил, что провел диагностику на выявление коронавируса, хотя и не имел права этого делать, однако у него появилась такая возможность, поэтому он решил ею воспользоваться.

Читайте также Группа "Время и Стекло" прекратила свое существование: история создания и интересные факты

По его словам, симптомов заболевания у него не было, однако он решил перестраховаться.

Ко мне домой приехала медсестра в экипировке. Померила пульс и сделала первый тест на грипп. Он оказался отрицательным. Затем она взяла мазок из носа и горла – этот тест делается сутки. Статус – тоже отрицательный,
– рассказал Позитив.

Потап и Алексей Завгородний в своем новом шоу 2POPODCAST рассказывают друг другу о своих карантинных буднях, о том, как создавали музыкальные заставки для всеукраинских школьных уроков по телевидению.

В первом выпуске Потап и Позитив также говорили о том, чем заняться на карантине, как избежать паники, сравнивали реальную и онлайн жизнь, а также звонили Монатику.

Новый проект Потапа и Позитива 2POPODCAST: смотрите видео

 

Теги: LifeStyle Потап Время и Стекло
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
8 апреля 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
8 апреля 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба
7 апреля 18:07 Фильмы апреля, премьеры которых перенесли из-за пандемии коронавируса
Юлія Михайлова
7 апреля 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей