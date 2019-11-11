Участник группы Mozgi ждет пополнения в семье: детали

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Участник группы Mozgi Дядя Вадя
Участник группы Mozgi Дядя Вадя / Facebook /@MOZGIband

Талантливый исполнитель Вадим Федоров, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Вадя, откровенно признался, что ждет второго ребенка. Об этом певец объявил во время съемок новогоднего шоу "Привет, 20-е!". Уже в следующем году они с женой станут счастливыми родителями дочери.

Артист поделился новостями о пополнении в семье после съемок новогоднего шоу "Привет, 20-е!". Дядя Вадя рассказал, что уже в следующем году они с женой станут родителями второго ребенка. Артист уже воспитывает сына Алексея.

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Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с женой ждем рождения ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году,
– сообщил Дядя Вадя.

Музыкант также рассекретил пол будущего ребенка. Он рассказал, что имя для будущей дочки выбрал его сын самостоятельно.

Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка,
– рассказал артист.

Дядя Вадя достаточно часто отдыхает с сыном. Вместе они посетили шоу VISLOVO группы "Время и Стекло", полетели с коллегами на отдых в Грецию. Судя по инстаграму Дяди Вади, его сын дружит с Андреем, сыном коллеги Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vadim Fedorov (@d.vadya_mozgi)

Что известно о группе Mozgi?Это украинская группа танцевальной электронной музыки. По самоопределению группы, их музыка объединяет "западные биты с восточными мотивами", а также электро-хаус с хип-хопом. В сентябре 2014 года участники представили дебютный клип "Аябо". В августе 2015 года группа презентовала свой дебютный альбом "Электрошаурма". Логотип группы разработан на основе эмблемы лейбла MOZGI Entertainment. Участники группы выступают в черной одежде.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети
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