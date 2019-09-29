Участник "Квартала 95" появится в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019"

В канун 6 выпуска развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы решили рассекретить имя ведущих балкона. На этот раз встречать участников проекта будут две знаменитости, среди которых – участник Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Согласно официальной информации, неизменными ведущими шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. Знаменитый актер и шоумен будет вести проект на паркете и совместно с участниками будет ожидать комментарии звездных судей "Танцев со звездами 2019". А вот Тине Кароль доверили объявление пар, которые будут представлять невероятные постановки на "Вечере кинопремьер".

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Компанию ведущим составят актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и эксперт шоу "Верните мне красоту" Анна Буткевич. Впервые сразу два знаменитостей будут встречать участников проекта на паркете, поэтому организаторы обещают несколько неожиданные амплуа ведущих. В сети предполагают, что Евгений Кошевой и Анна Буткевич выйдут в прямой эфир в образах любимых киногероев, однако представители шоу пока не подтверждают этих догадок.

Кроме этого, стало известно, что приглашенными гостями "Танцев со звездами 2019" будут музыканты популярной группы The Hardkiss. В прямом эфире коллектив впервые представит свою новую песню "Жива".

Также зрителей шоу будут ожидать возвращение на паркет экс-учасника "Танцы со звездами 2019". TAYANNA, MARUV, Серёга или Надежда Матвеева примут участие в постановке одной пары.

Что известно о "Танцах со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.