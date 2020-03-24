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Участник Radiohead чувствует, что болен коронавирусом, но он не смог сделать тест

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Гитарист британской группы Radiohead Эдвард О'Брайен убежден, что заразился коронавирусом, ведь все его симптомы совпадают с признаками инфекционного заболевания. Тест ему не удалось сделать, поскольку сегодня его не так просто найти.

51-летний музыкант заявил, что все это время он находится на карантине в доме в Уэльсе, Великобритания, и уже 10 дней чувствует симптомы, напоминающие грипп, но скорее всего у него признаки коронавируса. Несколькими днями ранее он потерял способность чувствовать вкус и запах. Об этом он рассказал в комментарии для издания Uproxx.

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"Я погуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса. Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода отличная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо", – поделился неожиданной новостью О'Брайен.

В своем инстаграме мужчина также добавил, что не проверялся на коронавирус, поскольку "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

"Я жду полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", – подчеркнул гитарист. В комментариях к сообщению поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sending love and strength EDX

Допис, поширений EDward O'Brien (@eobofficial)

 

Стоит напомнить, что среди представителей шоу-бизнеса коронавирусом заболели также Том Хэнкс с женой, Ольга Куриленко, Иванка Сахно и другие звезды, но все они постепенно выздоравливают и возвращаются к привычному ритму жизни. О всех знаменитостях, которых "подкосил" коронавирус – читайте здесь.

По состоянию на 23 марта в мире подтверждено более 373 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 16 тысяч человек скончались, а более 100 тысяч выздоровели. В Украине пока подтвердили 97 случаев инфицирования (один человек выздоровел) и 3 летальных случая.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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