Участника Нацотбора Евровидение-2019 избили трое неизвестных в киевском мето

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Андрея Хаята (KHAYAT) избили в Киеве
Андрея Хаята (KHAYAT) избили в Киеве / Instagram / @ado.khayat

После Дзидзьо и продюсера Ольги Цыбульской нападения на украинских звезд, похоже, не прекращаются. Жертвой хулиганов стал участник Национального отбора Евровидения Андрей Хаят, более известный под псевдонимом KHAYAT.

Украинский исполнитель оставил в социальной сети в Instagram-Stories фото, на котором он изображен с избитым лицом. По его словам, после одного интервью он отправлялся с напарниками на акустический концерт. Но в вагоне киевского метро на него напали трое неизвестных, которые похожи на тех, кто "недавно вышел из мест лишения свободы".

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Андрея Хаята (KHAYAT) избили в Киеве / Instagram / @ado.khayat

В вагоне метро к нам подошли трое парней, один из них говорит: "Это ты из телевизора?" Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. А здесь вместо того, чтобы поздороваться, человек бьет тебя в лицо!
– сообщил исполнитель для "КП" в Украине".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KHAYAT (@ado.khayat)

 

KHAYAT добавил, что сильнее всего избили его музыканта, а в момент инцидента в вагоне метро находились четверо нацгвардейцев, но ни один из них не помог артистам. Сам же участник Нацотбора Евровидения чувствует себя хорошо и снимать побои или писать заявление в полицию не будет: "Побои я не снимал, потому что мне это сейчас не нужно. С полицией никаких дел не хочу иметь. Все равно это ни к чему не приведет. В Украине так все происходит, что в результате каких-то событий можешь стать обвиняемым. Мне не нужны разборки. Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то".

Какие подобные случаи недавно встречались в шоу-бизнесе?
Жертвой нападения более месяца назад стал украинский артист Дзидзьо. Инцидент произошел перед эфиром на "Хит ФМ" 28 декабря 2018 года. Тогда же артист и его представитель утверждали, что вероятным инициатором нападения был Михаил Мишков, который ранее приезжал в офис исполнителя с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. От удара нападающих в Дзидзьо разорвалась барабанная перепонка и поэтому группа отменила новогодние концерты, а полиция Киева возбудила уголовное дело.

Вскоре после этого случая, 23 января, в Борисполе на Киевщине произошло нападение на директора Оли Цыбульской, Александра. Мужчина не получил серьезных травм от злоумышленников, но больше всего пострадало его лицо. Сейчас Александр уже не в больнице и уже приступил к работе. Дзидзьо и Оля Цибульская недавно породнились, став кумовьями, но они не связывают между собой эти досадные случаи.

blog_ava
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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Евровидение Музыка Евровидение 2019
Источник: 24 канал
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