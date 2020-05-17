Участники Евровидения-2020 вместе спели Love Shine a Light во время онлайн-концерта: видео

Сегодня, 16 мая, состоялось грандиозное виртуальное шоу "Евровидение Europe Shine a Light". Во время эфира организаторы познакомили зрителей с участниками, которые должны были в этом году представлять свои страны в Роттердаме. В конце онлайн-концерта они вместе исполнили легендарную композицию Love Shine a Light.

Песня Love Shine a Light звучала на Евровидении в 1977 году. Тогда она принесла победу представителям Великобритании – рок-группе Katrina and the Waves. В сложное для всей планеты время, участники конкурса 2020 года объединились и вместе спели знаменитый хит.

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Музыканты из разных стран, которые в этом году должны были выступать на сцене в Роттердаме, вынуждены оставаться дома, ведь коварная коронавирусная болезнь не позволила провести конкурс в этом году. Однако это не мешает исполнителям делиться своей музыкой и поднимать настроение миллионам людей, которые находятся на самоизоляции.

Каждый из участников Евровидения-2020 исполнил хит Love Shine a Light у себя дома. Организаторы альтернативного шоу показали на экране всех певцов и группы, которые должны были бороться за победу на сцене Роттердама. Кого-то из них мы увидим в следующем году, а кто расстанется с мечтой представлять свою страну на Евровидении. Как произошло трогательное выступление конкурсантов – смотрите в видео.

Смотрите исполнение песни Love Shine a Light участниками Евровидения-2020: видео