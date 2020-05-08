Участники группы TVORCHI признались, что думают о сексе с поклонницами

Популярный украинский дуэт, финалисты Нацотбора на Евровидение-2020, TVORCHI дали откровенное интервью, в котором признались, что думают о сексуальных отношениях с поклонницами, и рассекретили, какие девушки им нравятся.

Группа TVORCHI – это невероятно талантливые ребята, которые познакомились на одной из улиц Тернополя. Нигериец Джеффри и украинец Андрей нашли общий язык и объединились ради создания качественной электронной музыки, которой сейчас в нашей стране есть не так много. В интервью для lux.fm они рассказали много интересных подробностей относительно собственного творчества, а также ответили на интимные вопросы.

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По словам Джеффри, он не видит в сексе с фанатками никаких плюсов, кроме стремления удовлетворения. Минусов в этом вопросе гораздо больше, и они значительно преобладают.

Сексуальные отношения артиста с поклонницами могут повлечь обнародование нежелательной информации в сети, распространение личных данных и другие неприятные вещи. Лично я против такого опыта,

– признался Джеффри.

Андрей добавил, что он категорически против одноразовых актов с поклонницами творчества.

На вопрос, какая девушка больше нравится: хорошая хозяйка, страстная любовница или пофигистичная неформалка парни ответили по-разному.

Я за сочетание всех качеств. Есть страстные любовницы, которые умеют вкусно готовить и быть хорошими хозяйками. Мне это идеально подходит. Нравятся умные и интересные девушки, с которыми есть о чем поговорить и которые имеют хорошее чувство юмора,

– рассказал Андрей.

Джеффри отметил, что не хотел бы, чтобы его девушка соответствовала любому из этих критериев, но, смеясь, сказал, что из трех вариантов из-за трепета и любопытства отдал бы предпочтение страстной любовнице.

TVORCHI – "Мова тіла": смотрите видео онлайн