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Участники Евровидения-2021 вынуждены изменить представлены песни: детали

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Евровидение-2020 пришлось отменить из-за распространения коронавируса. Конкурс состоится лишь в следующем году. Хотя победа за триумфаторами Национальных отборов сохраняется, однако участники будут вынуждены поменять представленные песни.

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который должен состояться 12 мая во Роттердаме, организаторы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год. Однако организаторы продолжают сообщать новые детали мероприятия.

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Согласно правилам "Евровидения", всем участникам конкурса придется представить новые синглы.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Евровидение Евровидение 2020 LifeStyle
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