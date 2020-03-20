Участники Евровидения-2021 вынуждены изменить представлены песни: детали

Евровидение-2020 пришлось отменить из-за распространения коронавируса. Конкурс состоится лишь в следующем году. Хотя победа за триумфаторами Национальных отборов сохраняется, однако участники будут вынуждены поменять представленные песни.

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение", который должен состояться 12 мая во Роттердаме, организаторы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год. Однако организаторы продолжают сообщать новые детали мероприятия. Читайте также Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса Согласно правилам "Евровидения", всем участникам конкурса придется представить новые синглы. Новость дополняется ...