Участники Нацотбора Евровидение-2019 YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню: видео

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YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню Vesnianka
YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню Vesnianka / Instagram / @ado.khayat

Музыканты группы YUKO и артист KHAYAT решили объединить силы для создания оригинальной песни. Идея о совместном треке зародилась у певцов после участия в Национальном отборе Евровидения-2019.

Чуть больше месяца назад в Украине состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2019. Талантливые вокалисты соревновались за возможность представлять страну на песенном шоу. И участие в конкурсе стало не только прекрасной возможностью для артистов показать свое творчество, но и объединило их в стильный тандем.

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Речь идет об участнике "Голоса страны-9" Андрея Хаята, который выступает под творческим псевдонимом KHAYAT. Перспективный артист записал совместную песню со своими коллегами из группы YUKO. В зажигательном треке Vesnianka певцы объединили фольклорные мотивы и электронную музыку.

За довольно короткое время артисты сумели снять эффектный клип, который уже покоряет сеть. Съемки ролика состоялись на столичном Кураж Базаре. Кроме творческого тандема, в ролике Vesnianka появились и другие украинские знаменитости, в частности, The Maneken, Alina Pash, Анатолий Анатолич, LAUD, Роман Бахарев (BAHROMA), INGRET.

Первый клип YUKO и KHAYAT на песню Vesnianka: смотрите видео

YUKO и KHAYAT – Vesnianka: текст песни

Весняночка-паняночка,
Де ти зимувала, де ти зимувала?
Де ти зимувала, де ти зимувала?
У садочку на клиночку
Сорочечку пряла, сорочечку пряла,
Сорочечку пряла, сорочечку пряла.

Ой у млині два камені,
Один муку меле, один муку меле,
Один муку меле, один муку меле,
Випитує козак дівку:
"Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?
Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?

Припев:

Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?
Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?

Ой пішла би я за тебе, не дасть мені мати.
Ой казали чужі люди, нема в тебе хати,
Нема в тебе хати, нема в тебе хати,
Нема в тебе хати, нема в тебе хати, не...

Ой збудую хату, ой буду кохати,
Не будешь зі мною біди й горя знати,
Не будуть рученьки сорочечку пряти,
Личенько біленьке стану цілувати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,
Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,
Краще у садочку доленьки шукати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,
Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,
Краще у садочку доленьки шукати,
Доленьки шукати.
Доленьки шукати.

Припев:

Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?
Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?

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Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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