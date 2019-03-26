Участники Нацотбора Евровидение-2019 YUKO и KHAYAT презентовали совместную песню: видео

Музыканты группы YUKO и артист KHAYAT решили объединить силы для создания оригинальной песни. Идея о совместном треке зародилась у певцов после участия в Национальном отборе Евровидения-2019.

Чуть больше месяца назад в Украине состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2019. Талантливые вокалисты соревновались за возможность представлять страну на песенном шоу. И участие в конкурсе стало не только прекрасной возможностью для артистов показать свое творчество, но и объединило их в стильный тандем.

Читайте также: Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины

Речь идет об участнике "Голоса страны-9" Андрея Хаята, который выступает под творческим псевдонимом KHAYAT. Перспективный артист записал совместную песню со своими коллегами из группы YUKO. В зажигательном треке Vesnianka певцы объединили фольклорные мотивы и электронную музыку.

За довольно короткое время артисты сумели снять эффектный клип, который уже покоряет сеть. Съемки ролика состоялись на столичном Кураж Базаре. Кроме творческого тандема, в ролике Vesnianka появились и другие украинские знаменитости, в частности, The Maneken, Alina Pash, Анатолий Анатолич, LAUD, Роман Бахарев (BAHROMA), INGRET.

Первый клип YUKO и KHAYAT на песню Vesnianka: смотрите видео

YUKO и KHAYAT – Vesnianka: текст песни

Весняночка-паняночка,

Де ти зимувала, де ти зимувала?

Де ти зимувала, де ти зимувала?

У садочку на клиночку

Сорочечку пряла, сорочечку пряла,

Сорочечку пряла, сорочечку пряла.

Ой у млині два камені,

Один муку меле, один муку меле,

Один муку меле, один муку меле,

Випитує козак дівку:

"Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?

Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?

Припев:

Весна, весняночка,

Де твоя дочка-паняночка?

Весна, весняночка,

Де твоя дочка-паняночка?

Ой пішла би я за тебе, не дасть мені мати.

Ой казали чужі люди, нема в тебе хати,

Нема в тебе хати, нема в тебе хати,

Нема в тебе хати, нема в тебе хати, не...

Ой збудую хату, ой буду кохати,

Не будешь зі мною біди й горя знати,

Не будуть рученьки сорочечку пряти,

Личенько біленьке стану цілувати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,

Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,

Краще у садочку доленьки шукати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,

Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,

Краще у садочку доленьки шукати,

Доленьки шукати.

Доленьки шукати.

Припев:

Весна, весняночка,

Де твоя дочка-паняночка?

Весна, весняночка,

Де твоя дочка-паняночка?