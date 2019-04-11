Ученые выяснили интересный факт о Леонардо да Винчи

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Леонардо да Винчи ловко владел обеими руками
Леонардо да Винчи ловко владел обеими руками / volyn.com.ua

Один из самых талантливых художников всех времен Леонардо да Винчи, творчество и фигура которого окутаны тайнами, был амбидекстером. Это означает, что его правая рука была такой же ловкой, как и левая.

Это выяснили эксперты Галереи Уффици во Флоренции, анализируя картину мастера "Пейзаж Арно", пишет Phys.org.

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Леонардо да Винчи "Пейзаж Арно" // Артархив

Художник написал ее, когда ему был 21 год – в 1473 году. На ней да Винчи обрисовал долину реки Арно, протекающей через Флоренцию, с замком Монтелупо.

На обратной стороне полотна мастер сделал надпись и отзеркалил ее на сторону пейзажа. Ученые установили, что одну надпись да Винчи сделал левой рукой, другую – правой.

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Ранее было известно, что мастер был левшой и использовал зеркальное письмо – его тексты нужно читать справа налево. Но сейчас исследователи выяснили, что художник еще в молодости научился хорошо владеть обоими руками.

"По наблюдениям за его почерком, в том числе надписями на этом рисунке, становится понятно, что его писание правой рукой было хорошо сформированным", – отметила искусствовед Сесилия Фрозинини.

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Теги: Новости LifeStyle Исскусство LifeStyle Новости культуры
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