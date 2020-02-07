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Учителя Кейт Миддлтон рассказали, какой она была в школе

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Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская встретилась со своими школьными учителями в кафе Joe's Ice Cream в Уэльсе. Кейт Миддлтон пообщалась с теми людьми, которые учили ее в Сент-Эндрюсской школе.

Кейт встретилась со своим учителем иностранных языков Кевином Оллфордом и учительницей физкультуры Дениз Эванс-Оллфорд. После этой встречи учителя с радостью рассказали журналистам, какой герцогиня была в школе.

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По словам Оллфордов, Кэтрин была хорошей ученицей и хорошей спортсменкой, которую можно было ставить в пример.

Она была очень трудолюбива и добросовестна, а еще была потрясающей спортсменкой и пловчихой,
– сказала Дениз Эванс-Оллфорд.

В Сент-Эндрюсе будущая герцогиня училась до 14 лет вместе со своей младшей сестрой Пиппой. Кейт отметила, что хочет передать детям все то, чему ее научили в школе.

Где учатся дети герцогов Кембриджских?
Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Джордж и принцесса Шарлотта учатся в школе Thomas's Battersea. По словам британских СМИ, в этом учебном заведении хорошие музыкальные и спортивные кружки. Также здесь на высоком уровне изучают французский язык. Известно, что после окончания Thomas's Battersea дети поступают в лучшие высшие учебные заведения Великобритании.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон
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