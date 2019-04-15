Ударила Деппа, спасая сестру: Эмбер Херд привела новые фотодоказательства ярости экс-мужа

Разборки между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд не прекращаются даже через 2 года после официального развода. После обвинений актрисы в домашнем насилии, Депп все опровергал и называл Херд лгуньей. Сейчас актриса представила новые доказательства жестокости экс-мужа.

В сети появились новые фотографии, которые в свободном доступе оставила 32-летняя Эмбер Херд для подтверждения предполагаемого неадекватного поведения Джонни Деппа, сообщает Page Six. На них можно увидеть разгромленную гардеробную комнату, которую, по словам актрисы "перевернул с ног на голову" ее экс-супруг.

Читайте также: Рвал одежду, душил и угрожал убийством: Эмбер Херд шокировала новыми деталями о жизни с Деппом

Этот инцидент якобы произошел в марте 2015 года, а свидетелем случая стала ее родная сестра Уитни.

Он разозлился и начал уничтожать имущество, в том числе и мою гардеробную. В тот раз рядом с нами оказалась моя сестра Уитни, которая стояла на верхней площадке лестницы. Испугавшись, что она пострадает от рук Джонни, я ударила его по лицу. Это был единственный раз, когда я ударил Джонни. Охрана разняла нас,

– заявила Эмбер Херд.

Разгромленная гардеробная Эмбер Херд / Page Six

В знак достоверности фотографий киноактриса прикрепила скриншот переписки с управителем дома об уничтожении домашнего имущества.



Скриншот с перепиской управляющего дома Эмбер Херд / Page Six

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актера рассказал, что никогда не совершал насилие над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной.