Удивительные места Азербайджана: что стоит посмотреть
Азербайджан входит в список стран, с которыми Украина планирует в ближайшее время восстановить авиасообщение. 24 канал сделал подборку интересных мест, которые стоит посетить, когда украинским туристам позволят путешествовать в Азербайджан.
Азербайджан – это обилие древних крепостей и дворцов, а также живописных пейзажей, отмечает 24 канал.
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Что посмотреть в Азербайджане
Дворец Ширваншахов в Баку
Дворец правителей Ширвана, который был возведен еще в 15 веке в Баку. Строительство связано с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку.
Дворец Ширваншахов – это комплекс, в который входят диван-хане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного ученого Сейида Яхьи Бакуви. С 1964 года этот комплекс объявлен музеем-заповедником, кроме того архитектурный и культурный ансамбль включили в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Дворец Ширваншахов в Баку / Фото: primavera-lux.com
Сураханский храм огнепоклонников Атешгях
Храм огнепоклонников или "Дом огня" расположен в Сураханском районе в 30 километрах от центра Баку. Храм является почитаемым местом среди зороастрийцев, индуистов и сикхов.
"Дом огня" – это пятиугольный комплекс с двором, в центре которого находится храм-алтарь. Это сооружение построила индусская община в Баку.
Сегодня храм огнепоклонников – это музей, он объявлен государственным историко-архитектурным заповедником.
Сураханский храм огнепоклонников / Фото: turkey-tours.com.ua
Гандзасарский монастырь
Гандзасарский монастырь – действующий монастырь Армянской Апостольской Церкви. Он расположен на левом берегу реки Хачен.
Храм, который известен в наше время, построил князь Гасан-Джалал Дола.
Гандзасарский монастырь / Фото: uk.wikipedia.org
Парк Гёйгёль
Национальный парк Гёйгёль, который был создан в 2008 году на территории Гёйгёльского района. Площадь парка более 12 тысяч гектар, а сам парк создан на базе Гёйгёльского государственного заповедника.
Национальный парк Гёйгёль / Фото: orhanasanov
Поселок Лагич
Поселок возник в 5 веке до нашей эры на каньоне реки Гирдыманчай. Это место очень живописное, хоть и небольшое. Территория объявлена заповедником и считается популярным туристическим маршрутом "Большого Шелкового пути".
Здесь туристы могут найти уникальную, изготовленную вручную кухонную утварь из меди, украшенную гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и многое другое.
Поселок Лагич / Фото: wikivoyage.org
Азербайджанский музей ковра
Музей ковра в Азербайджане был основан в 1967 году. Он расположен в центре столицы и является первым в мире музеем ковров. Музей носит имя Лятифа Керимова, известного азербайджанского ткача ковров.
Музей ковров / Фото: wikipedia.org