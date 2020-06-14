Азербайджан входит в список стран, с которыми Украина планирует в ближайшее время восстановить авиасообщение. 24 канал сделал подборку интересных мест, которые стоит посетить, когда украинским туристам позволят путешествовать в Азербайджан.

Азербайджан – это обилие древних крепостей и дворцов, а также живописных пейзажей, отмечает 24 канал.

Читайте также Небанальная Болгария: 6 впечатляющих мест

Что посмотреть в Азербайджане

Дворец Ширваншахов в Баку

Дворец правителей Ширвана, который был возведен еще в 15 веке в Баку. Строительство связано с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку.

Дворец Ширваншахов – это комплекс, в который входят диван-хане, усыпальница ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, баня и мавзолей придворного ученого Сейида Яхьи Бакуви. С 1964 года этот комплекс объявлен музеем-заповедником, кроме того архитектурный и культурный ансамбль включили в список мирового наследия ЮНЕСКО.



Дворец Ширваншахов в Баку / Фото: primavera-lux.com

Сураханский храм огнепоклонников Атешгях

Храм огнепоклонников или "Дом огня" расположен в Сураханском районе в 30 километрах от центра Баку. Храм является почитаемым местом среди зороастрийцев, индуистов и сикхов.

"Дом огня" – это пятиугольный комплекс с двором, в центре которого находится храм-алтарь. Это сооружение построила индусская община в Баку.

Сегодня храм огнепоклонников – это музей, он объявлен государственным историко-архитектурным заповедником.

Сураханский храм огнепоклонников / Фото: turkey-tours.com.ua

Гандзасарский монастырь

Гандзасарский монастырь – действующий монастырь Армянской Апостольской Церкви. Он расположен на левом берегу реки Хачен.

Храм, который известен в наше время, построил князь Гасан-Джалал Дола.

Гандзасарский монастырь / Фото: uk.wikipedia.org

Парк Гёйгёль

Национальный парк Гёйгёль, который был создан в 2008 году на территории Гёйгёльского района. Площадь парка более 12 тысяч гектар, а сам парк создан на базе Гёйгёльского государственного заповедника.

Национальный парк Гёйгёль / Фото: orhanasanov

Поселок Лагич

Поселок возник в 5 веке до нашей эры на каньоне реки Гирдыманчай. Это место очень живописное, хоть и небольшое. Территория объявлена заповедником и считается популярным туристическим маршрутом "Большого Шелкового пути".

Здесь туристы могут найти уникальную, изготовленную вручную кухонную утварь из меди, украшенную гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и многое другое.



Поселок Лагич / Фото: wikivoyage.org

Азербайджанский музей ковра

Музей ковра в Азербайджане был основан в 1967 году. Он расположен в центре столицы и является первым в мире музеем ковров. Музей носит имя Лятифа Керимова, известного азербайджанского ткача ковров.



Музей ковров / Фото: wikipedia.org