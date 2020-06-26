Молдова планирует открыть границу для иностранцев уже 1 июля 2020 года. Если в Украине будет стабильная эпидемиологическая ситуация, то и украинские туристы смогут поехать в Молдову.

24 канал сделал подборку самых живописных мест Молдовы, которые не оставят вас равнодушными.

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Молдова: что посмотреть

Кишиневский ботанический сад

В октябре 1950 года в столице Молдовы на базе Академии Наук СССР учредили Кишиневский ботанический сад.

Ранее он занимал площадь 76 гектара, но после 1973 года площадь ботанического сада составляет более 100 гектаров.



Ботанический парк в столице / Фото: tripzaza.com

Музей этнографии и естественной истории

В городе Кишиневе по инициативе барона Стюарта основали музей. Сначала он был Музеем сельского хозяйства, затем Музеем зоологии, сельского хозяйства и народных промыслов губернского земства, а с 1957 года – Государственный музей истории и изучения родного края, с 1983 года – Государственный музей изучения родного края. И уже после 90-х лет музею присвоено современно название.

На протяжении всего существования музей сохранил два специфических направления: изучение природы и культуры Бессарабии.



Музей этнографии и естественной истории / Фото: sputnik.md

Парк "Штефан чел Маре"

Парк "Штефан чел Маре" был заложен в 1818 году. Это главный парк в Центральном Кишиневе.

Чтобы в городской сад не заходили коровы, козы и другие животные, его огородили забором. Интересно, что фигура Александра Пушкина тесно связана с истории этого парка, он любил здесь проводить свободное время. Сегодня парк "Штефан чел Маре" – историческая достопримечательность страны, а также старейший парк Молдовы.



Фонтан в парке "Штефан чел Маре" / Фото: wikipedia.org

Сорокская крепость

На правом берегу Днестра в городе Сороки расположена молдавская крепость 15 века. Крепость сохранилась до наших дней такой, какой ее построили мастера времен средневековья.

Кстати, современные Сороки почти на границе с Украиной.



Сорокская крепость / Фото: travel.tochka.net

Старый Орхей