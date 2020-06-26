Удивительные места Молдовы: фото
Молдова планирует открыть границу для иностранцев уже 1 июля 2020 года. Если в Украине будет стабильная эпидемиологическая ситуация, то и украинские туристы смогут поехать в Молдову.
24 канал сделал подборку самых живописных мест Молдовы, которые не оставят вас равнодушными.
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Молдова: что посмотреть
Кишиневский ботанический сад
В октябре 1950 года в столице Молдовы на базе Академии Наук СССР учредили Кишиневский ботанический сад.
Ранее он занимал площадь 76 гектара, но после 1973 года площадь ботанического сада составляет более 100 гектаров.
Ботанический парк в столице / Фото: tripzaza.com
Музей этнографии и естественной истории
В городе Кишиневе по инициативе барона Стюарта основали музей. Сначала он был Музеем сельского хозяйства, затем Музеем зоологии, сельского хозяйства и народных промыслов губернского земства, а с 1957 года – Государственный музей истории и изучения родного края, с 1983 года – Государственный музей изучения родного края. И уже после 90-х лет музею присвоено современно название.
На протяжении всего существования музей сохранил два специфических направления: изучение природы и культуры Бессарабии.
Музей этнографии и естественной истории / Фото: sputnik.md
Парк "Штефан чел Маре"
Парк "Штефан чел Маре" был заложен в 1818 году. Это главный парк в Центральном Кишиневе.
Чтобы в городской сад не заходили коровы, козы и другие животные, его огородили забором. Интересно, что фигура Александра Пушкина тесно связана с истории этого парка, он любил здесь проводить свободное время. Сегодня парк "Штефан чел Маре" – историческая достопримечательность страны, а также старейший парк Молдовы.
Фонтан в парке "Штефан чел Маре" / Фото: wikipedia.org
Сорокская крепость
На правом берегу Днестра в городе Сороки расположена молдавская крепость 15 века. Крепость сохранилась до наших дней такой, какой ее построили мастера времен средневековья.
Кстати, современные Сороки почти на границе с Украиной.
Сорокская крепость / Фото: travel.tochka.net
Старый Орхей
На реке Реут расположен историко-археологический комплекс – Старый Орхей. Здесь были найдены следы различных цивилизаций. В Старом Орхей можно увидеть пещерные монастыри, вырубленные в скалах на берегу Реута.
Также здесь туристы могут найти старейший православный скит "Пештере", который расположен на высоте 60 м над Реутом.
Старый Орхей / Фото: bessarabiainform.com
Вадул-луй-Воде
На правом берегу Днестра расположился город Вадул-луй-Водэ. Благодаря живописной долине реки – это зона отдыха как местных, так и туристов.
Впервые об этой местности писали в документах еще в 1432 году. А сегодня город имеет площадь почти 1,5 гектара. Но условно Вадул-луй-Водэ делится на две части: Вадул-луй-Водэ и Новые Вадул-луй-Водэ.
Пляжи на берегу Днестра/ Фото: eurokurort.by
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Винодельна в Крикове
В городе Криково популярное среди туристов место – это винодельня "Cricova". Известные винные прогребы привлекают туристов со всех уголков мира.
История комбината "Cricova" датируется с 1952 года.
Винодельня "Cricova" известна своими лабиринтами / Фото: locals.md
Лавандовые поля в Молдове
В 170 километрах от Одессы расположено село Новая Кобуска, которое славится цветочными полями лаванды, шалфея, подсолнечника и многого другого.
Лаванда цветет с конца июня до начала июля, после открытия границы не теряйте времени, чтобы увидеть эту красоту собственными глазами.
Лавандовые поля в Молдове / Фото: lifehack.md